Aznar acusa a Sánchez de manipular elecciones y este le responde: “Solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este domingo con contundencia al expresidente José María Aznar, quien le acusó de ser capaz de “alterar unas elecciones generales”. Las declaraciones de Aznar, vertidas en una entrevista publicada por el diario El Mundo, han generado una fuerte reacción del Ejecutivo, en un momento particularmente delicado para el líder socialista.

“Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales? No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen”, afirmó el expresidente del PP, en alusión directa a Sánchez, tal y como recoge Europa Press.

A través de su cuenta de X, el presidente replicó que desde el Partido Popular están “siempre igual”. “Solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan”, escribió Sánchez, y acusó a los populares de seguir una estrategia clara: “deslegitimar los resultados electorales y, por ende, al Gobierno de España”.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, fue aún más directo y calificó a Aznar de “psicópata”, subiendo el tono del enfrentamiento político.

Pedro Sánchez, al borde del abismo

Sin embargo, la firmeza mostrada por Sánchez en su respuesta se da en un contexto de debilidad política. El presidente afronta estos días una de las crisis más graves desde que llegó al poder en 2018, arrastrado por el denominado ‘caso Cerdán’, una investigación de la Guardia Civil que implica al ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un escándalo de comisiones ilegales.

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), Cerdán habría estado implicado en el cobro de hasta 620.000 euros en comisiones irregulares, dentro de una trama vinculada a contratos públicos. El impacto fue inmediato: Cerdán dimitió de todos sus cargos, incluido su escaño en el Congreso, y el PSOE se ha visto forzado a anunciar una auditoría externa y una próxima remodelación interna.

La tormenta ha encendido las alarmas también entre los aliados del Ejecutivo. Coalición Canaria ya ha advertido que “no puede garantizar su apoyo” parlamentario si no se adoptan medidas contundentes de regeneración democrática. Por su parte, desde dentro del PSOE, dirigentes como Diana Morant y Adrián Barbón han pedido abiertamente un giro en la estrategia del partido para asegurar “transparencia” y recuperar la credibilidad.

A su izquierda, Podemos ha sido tajante. Su líder, Ione Belarra, declaró que el caso demuestra “una forma estructural de hacer política” en el PSOE y que el ciclo político de Pedro Sánchez está “agotado”.

El escándalo ha traspasado fronteras. Medios como The Guardian, The Telegraph o Der Spiegel ya han informado sobre el caso, con editoriales que describen la situación como un “espectáculo bochornoso” y especulan sobre un posible adelanto electoral si el Gobierno no consigue estabilizarse pronto.

Ante este panorama, Pedro Sánchez busca recuperar la iniciativa en el plano internacional. La cumbre de la OTAN y el próximo Consejo Europeo serán claves para proyectar una imagen de liderazgo exterior. Al mismo tiempo, el PSOE se prepara para el Comité Federal del 5 de julio, donde se esperan cambios internos, y para una sesión parlamentaria clave el 9 de julio en la que se debatirán nuevas medidas legislativas anticorrupción.