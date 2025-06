Lamine Yamal niega cualquier relación con Claudia Bavel: “Mi madre no me deja meter a ninguna mujer en casa”

Soccer Football - Nations League - Final - Portugal v Spain - Allianz Arena, Munich, Germany - June 8, 2025 Spain's Lamine Yamal during the warm up before the match REUTERS/Annegret Hilse

El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, es el gran protagonista de las revistas del corazón esta semana tras conocerse su acercamiento con la influencer gallega Fati Vázquez, 13 años mayor que él. Lecturas publicaba este miércoles las imágenes de ambos en la isla de Pantelleria, situada al sur de Sicilia, y desataba todo tipo de reacciones en redes sociales por ser el jugador aún menor de edad y por la diferencia de edad entre ambos. No obstante, la creadora de contenido para adultos, Claudia Bavel, aseguró en Telecinco haber mantenido conversaciones con el delantero e incluso haber recibido propuestas para verse en persona. El futbolista, sin embargo, ha desmentido rotundamente esa versión y ha acusado a la modelo de intentar tenderle una trampa mediática.

Claudia Bavel, conocida por sus anteriores revelaciones sobre figuras como Iker Casillas y Joaquín Sánchez, ha vuelto a acaparar titulares tras compartir su presunta interacción con Yamal. En unas declaraciones a TardeAR, la joven afirmó que fue el propio jugador quien se puso en contacto con ella el 8 de septiembre de 2024, a través de un amigo en común. Y asegura tener pruebas contundentes: “Yo tengo mil mensajes de él diciéndome que me vaya donde él vive, ofreciéndome ir a fiestas privadas que él organiza... Tengo un montón de audios de él diciéndome que me autoriza a estar con él aunque sea menor, ósea que no me vacile”.

Pese a estas afirmaciones, Bavel sostiene que nunca accedió a encontrarse con él. “Si eso no llegó a pasar es porque tengo mil mensajes diciéndole que yo no quiero quedar con un menor”, explicó. La actriz también indicó que han coincidido en algunos eventos en Barcelona, aunque niega que haya habido un encuentro en privado. Además, afirma que recientemente recibió un mensaje del futbolista con un tono amenazante: “Él me escribió hace poco amenazándome que no contara nada de lo que yo tenía que ver con él. O sea, imagínate...”.

“Es imposible que tenga una foto entrando en mi casa”

La versión del jugador, en cambio, es completamente distinta. Lamine Yamal ha hablado también con el programa presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco, para dejar clara su postura: niega cualquier cita, contacto físico o relación de ningún tipo con la influencer. En declaraciones al periodista Álex Álvarez, el azulgrana ha afirmado que todo es “totalmente falso” y que ni siquiera ha llegado a verla en persona.

Yamal ha ido más allá, sugiriendo que Bavel intentó aprovecharse de su fama para generar contenido a su favor. Según el jugador, ella habría planeado una reunión con la intención de llevar un fotógrafo al lugar del encuentro para obtener imágenes comprometedoras. “Ella me dijo que es mentira, que ella nunca ha dicho nada y que obviamente nunca hemos quedado. O sea, que lo del fotógrafo es imposible porque si nunca he quedado con ella... Es imposible que tenga una foto entrando en mi casa. Aparte, a mi casa no puede entrar porque yo vivo con mi madre y mi madre no me deja meter a ninguna mujer a mi casa”, se escucha decir al delantero en uno de los audios difundidos por el programa.

