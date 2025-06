Se reanuda la búsqueda del cuerpo de Heidi Paz: todo lo que se sabe del crimen que cometió el ‘Rey del Cachopo’

Comienza la búsqueda de los restos mortales de Heidy Paz en el parque de Carranque (Montaje Infobae)

Siete años después del asesinato de Heidi Paz, la Policía Nacional ha reanudado la búsqueda de sus restos mortales en el parque de Carranque, en Toledo. La operación se desarrolla en el entorno del parque arqueológico de esta localidad toledana, un lugar señalado en marzo de 2024 por el propio homicida, César Román, conocido como el ‘Rey del Cachopo’. En una carta remitida a la Audiencia de Madrid, Román afirmó que los restos de su expareja, entre ellos la cabeza, aún desaparecida, se encontraban allí, y adjuntó un croquis hecho a mano indicando el lugar exacto.

La búsqueda, que fue pospuesta debido a las lluvias e inundaciones de la primavera, se ha podido activar ahora gracias a las condiciones más favorables del terreno. Según explicó el portavoz de la Policía Nacional, Ricardo Gutiérrez, “el entorno necesita estar seco y bien drenado para poder actuar”, ya que se está empleando tecnología avanzada como el georradar, que permite una inspección no invasiva del subsuelo. “Pudiendo detectar a varios metros de profundidad distintas anomalías sin hacer una prospección”, indicó el portavoz. En caso de obtener resultados positivos, se procederá a excavar y, si se hallan restos, se avisará a la Comisión Judicial para su levantamiento.

Una búsqueda que podría acabar “entre hoy, mañana y pasado”

El documental compara las versiones de los hechos de la policía y de Román. (Crédito: Netflix)

En la operación de búsqueda participan medio centenar de agentes de distintas unidades policiales, entre ellas la unidad aérea —que opera los drones equipados con sensores especializados—, la policía científica con personal de antropología forense, un geólogo y el grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. “La búsqueda ha arrancado este lunes con una batida con los drones, que usan un sensor especial para analizar cómo se encuentra el terreno”, detalló Gutiérrez.

El objetivo inicial de los vuelos con drones ha sido detectar si en el área hay movimientos de tierra recientes o crecimiento inusual de vegetación. “Nos podría facilitar la labor y centrar en lugar de búsqueda”, ha señalado el portavoz, según la información de EFE. Además, se ha allanado completamente el terreno y eliminado la maleza para permitir el análisis con georradar.

Preguntado sobre la credibilidad del croquis aportado por Román, Gutiérrez aclaró que en este tipo de casos “se analiza cualquier indicio”. Añadió: “Lo estamos tratando como cualquier otro caso (...) y lo que vamos a hacer es inspeccionar toda la zona que nos han indicado en esos indicios para tratar de detectarlos y dar por cerrado el círculo”. La Policía prevé que “entre hoy, mañana y pasado, se podría inspeccionar todo”, aunque no descarta extender la operación si es necesario. “Actuaremos el tiempo que haga falta para inspeccionar todo el terreno”, insistió.

Todo lo que se sabe de lo que le pasó a Heidi Paz

César Román fue condenado en 2021 a 15 años de prisión por homicidio con agravantes de parentesco y género. La sentencia fue confirmada por tribunales superiores. Durante el juicio, Román sostuvo versiones contradictorias que iban desde su total inocencia hasta acusaciones de que su pareja, Heidi Paz, estaba involucrada en tramas de narcotráfico. No fue hasta marzo de 2024 cuando, en un giro inesperado, admitió en una carta enviada a la Audiencia Provincial de Madrid haber matado a Heidi Paz, aunque lo describió como un homicidio accidental durante una discusión por motivos económicos. Aseguró que la joven le apuntó con un arma y que esta se disparó durante un forcejeo. También responsabilizó a su tío —ya fallecido y con formación médica— del posterior descuartizamiento del cuerpo.

El día que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la condena a 15 años de cárcel a César Román, El Rey del Cachopo (Europa Press)

El caso, sin embargo, ofrece una versión mucho más precisa y contundente en los hechos probados del juicio. Román conoció a Heidi en abril de 2018, cuando ella comenzó a trabajar en uno de los restaurantes que él regentaba en Madrid, especializado en cachopos. Iniciaron una relación sentimental que derivó en una convivencia. Pero en junio de ese mismo año, Heidi decidió poner fin a la relación y abandonó el domicilio que compartían, dejándole una nota escrita. La madrugada del 5 de agosto, Heidi regresó al piso que habían compartido, sin saber que ese sería su último día con vida.

Según recogió el Ministerio Fiscal, César Román “movido por el hecho de ser la víctima mujer, y no aceptar que ella quisiera distanciarse de él, con la intención de quitarle la vida, o al menos, representándose dicho resultado, le causó la muerte”. Después del crimen, con la intención de evitar ser descubierto y dificultar la identificación del cadáver, Román actuó de manera deliberada. “Sin importarle el ultraje y la deshonra que ello suponía para el cuerpo sin vida”, separó la cabeza y las extremidades del torso de Heidi y se deshizo de ellas por medios aún no determinados. A continuación, introdujo el tronco en una bolsa de plástico negra y lo colocó dentro de una maleta.

El 13 de agosto, a las 16:21 horas, Román pidió un taxi y trasladó la maleta hasta una nave industrial ubicada en el distrito madrileño de Usera. La nave estaba registrada a su nombre. Allí roció el interior con sosa cáustica y prendió fuego a los restos. Fue precisamente ese incendio el que llevó a los bomberos a intervenir. Al sofocar las llamas, encontraron la maleta y, en su interior, el torso calcinado de una mujer. El análisis de ADN confirmó que se trataba de Heidi Paz.

Tras permanecer en paradero desconocido durante tres meses, Román fue localizado y detenido en Zaragoza. Vivía con una identidad falsa, había cambiado su aspecto físico y trabajaba en un bar. A lo largo del proceso judicial, intentó desviar la atención con múltiples versiones de los hechos, sin lograr convencer al jurado. El tribunal, sin embargo, no pudo condenarlo por asesinato, ya que al no haberse encontrado el cuerpo completo no fue posible establecer de forma forense la causa exacta de la muerte. La investigación permanece abierta con el objetivo de localizar el cuerpo completo de la víctima, no solo para cerrar judicialmente todos los aspectos del caso, sino también como un acto de reparación moral hacia la familia de Heidi Paz.