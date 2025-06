Unas ovejas perseguidas por la policía acaban subidas en un tejado: “No entendíamos por qué estaban allí”

Las ovejas en el tejado. (Penrith Fire Station)

Guerra en Oriente Medio. Escándalos de corrupción. Deportaciones masivas de personas migrantes. Muertes. Agresiones. Injusticias. Ver (o leer) las noticias en estos días puede ser una experiencia estresante, pero dentro del drama generalizado sigue habiendo algo de espacio para el humor, las curiosidades e incluso (le pese a quien le pese) lo banal. Para ello basta echar un vistazo a las noticias más leídas en otros países, como esta que proviene de Francia (aunque ocurrió en Gran Bretaña).

Pero dejémonos de líos y vamos al grano: el caso es que, esta semana, en la localidad de Penrith, una localidad de 15.000 habitantes en el noroeste de Inglaterra, los vecinos se encontraron una mañana a cuatro ovejas en el tejado de una vivienda. Los animales terminaron allí... huyendo de la policía.

La estación de bomberos de Penrith ha contado los hechos en un mensaje publicado en Facebook. Todo comenzó con la llegada de una oveja y sus tres corderos al pueblo. La policía acudió para atraparlos y devolverlos al campo, pero parece que estos no se mostraron de acuerdo con esas intenciones y salieron huyendo. Pedimos disculpas por el salto narrativo, pero la siguiente escena ya es la de los cuatro animales descarriados —nunca mejor dicho— subidos en el tejado de una de las casas de la zona. La policía, admitiendo su derrota, llamó entonces a los bomberos.

Al llegar al lugar, según relata el medio francés Ouest France, el equipo de rescate se confesó “desconcertado”. “Estamos acostumbrados a muchos rescates de animales, pero ovejas en un tejado, era la primera vez”, ha contado a la BBC el jefe del parque de bomberos, añadiendo: “No entendíamos por qué estaban allí ni cómo habían conseguido subir. Hubo mucha confusión”.

Sin embargo, en una historia ovina como esta, protagonizada por uno de los animales más mansos y obedientes del mundo, el misterio no duró mucho: los bomberos pronto descubrieron cómo habían llegado hasta allí. “Lo comprendimos al ver que el tejado trasero de la casa prácticamente llegaba al suelo. Las ovejas simplemente habían pasado por ahí para escapar de la policía”.

Un “final feliz”

Con la ayuda de un agricultor, y usando escaleras y pértigas, los bomberos lograron bajar a los animales sanos y salvos, y devolverlos a su campo. Fue una operación original, pero sin incidentes, que han calificado de “final feliz”.

Y este no es el primer incidente reciente relacionado con ovejas que ha saltado a las noticias internacionales. En Bélgica, una boda fue interrumpida tras una intervención policial que evitó el sacrificio de dos ovejas que habían sido ‘invitadas’ para ser parte del menú.

El incidente ocurrió durante el final de la ceremonia, cuando la policía de Bruselas Oeste recibió un aviso sobre la presencia de dos ovejas en una boda. Según explicó la organización protectora de animales Help Animals, no formaban parte de la decoración o los festejos, ni eran simples acompañantes. “En medio de una procesión nupcial, dos invitados únicos: Costard y Wedding. Transportados… no al altar, sino al matadero. ¿Su papel en esta ‘fiesta’? Ser el plato principal. Sí, de verdad”, publicó la asociación en su página de Facebook. La intervención policial, que demostró ser más eficaz que la francesa en la anécdota principal de este artículo, evitó este desenlace.