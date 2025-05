Una uruguaya que vive en España, sorprendida con las bodas y lo que pagas como invitado: “En mi país los que gastan son los novios...”

Una uruguaya que vive en España se sorprende de lo que tienen que pagar los invitados de una boda (Montaje Infobae con imágenes de Freepik y @emi_grando/TikTok)

Las diferencias socioculturales entre los países es una de las cuestiones a las que más cuesta acostumbrarse. Las personas que se marchan a vivir fuera de sus fronteras deberán pasar por un proceso de adaptación que les llevará muchas veces a sufrir un choque cultural, especialmente cuando los aspectos entre un sitio y otro difieren en gran medida.

Son muchos los que, una vez se asientan en un destino distinto al que están acostumbrados, se van dando cuenta de cuán diferentes son las sociedades alrededor del mundo. Cambian la gastronomía, la forma en la que las personas se relacionan, los estilos de comunicación, los estereotipos y lo que está socialmente impuesto.

Emiliana Artagaveytia, una joven uruguaya que reside en Valencia, utiliza sus redes sociales para explicar los choques culturales que ella ha experimentado en España. En algunos aspectos extraña su país natal; sin embargo, también hay cuestiones que le han encantado de la cultura española, tal y como explica en los vídeos que sube a su cuenta de TikTok (@emi_grando).

En su último contenido publicado, Emiliana se ha sorprendido de una celebración que se produce en todos los países del mundo, pero que, debido a las diferencias socioculturales, no se desarrolla igual en todos ellos: las bodas. Concretamente se ha centrado en la cuestión del dinero.

Las bodas en España y Uruguay

“Hay algo en España que me sorprende muchísimo y es que aquí, cuando te invitan a un casamiento, por lo menos vas a tener que desembolsar 150 euros. Sí, así como escuchaste”. En España los invitados suelen pagar el cubierto, que es el precio del menú: “Es el mínimo que vas a tener que cubrir”.

Esta costumbre es diferente es Uruguay, según destaca la joven: “En mi país los que gastan son los novios y ya queda a criterio del invitado lo que le vaya a regalar”. De esta manera, en España “el gasto del casamiento se reparte entre los invitados y los que se casan”.

Emiliana es consciente de que con ese dinero los novios no van a poder cubrir todos los otros gastos que implica casarse, aunque es una ayuda “que se espera socialmente la gran mayoría de veces”: “De hecho, en muchos casos también aparece en la misma invitación lo que vale el cubierto. Claramente depende del casamiento: pueden haber cubiertos desde 100 euros hasta lo que te puedas imaginar. El verdadero terror español debe ser cuando se te juntan varios casamientos. Ponte a ahorrar porque no llegas”.

Además, este desembolso de dinero aumenta cuando se es una persona muy cercana a la familia: “Si eres muy amiga de novia, tienes que pagar la despedida de soltera también”.

En las bodas, son muchas las gestiones de organización y los preparativos que tienen que hacer los novios, aunque Hacienda seguro que no figura en sus planes

Pese a esta diferencia que hay entre España y Uruguay, la joven creadora de contenido destaca que le parece una norma “muy justa” porque así se evita que haya gente que comience a acercarse a los novios antes de la boda con el objetivo de recibir una invitación: “Marta, hace diez años que no me hablas. No entendí la solicitud de Facebook. Porque ahora Marta sabe que, si quiere ir, tiene que garpar. Cuanto más tiempo pasa, me voy dando cuenta de lo lógicos que son en España”.