Una abogada explica cómo deducir las clases de inglés en la declaración de la renta: “Tendrás que probar que este gasto es necesario”

Las dudas sobre las deducciones fiscales en la declaración de la renta son frecuentes, especialmente respecto a los gastos. Entre los interrogantes que más consultas generan destaca el de las extraescolares y, entre ellas, las clases de inglés, un gasto muy común en muchos hogares españoles. ¿Es posible deducir el coste de la formación en idiomas? ¿Bajo qué circunstancias y en qué comunidades autónomas?

En uno de sus últimos vídeos de TikTok, la experta bajo el nombre de usuario Tu Experta Fiscal (@tuexpertafiscal_), comienza aclarando una premisa básica: “Las clases de inglés se pueden deducir en la declaración de la renta”. Sin embargo, puntualiza que no todos los contribuyentes tienen acceso a este beneficio.

“Si llevas toda tu vida pagando clases de inglés y nunca te has deducido nada por esto, guarda este vídeo para que no te vuelva a pasar”, advierte, animando a los seguidores a no dejar pasar oportunidades de ahorro fiscal por desconocimiento.

“Si eres un trabajador por cuenta ajena, no te puedes deducir estos gastos”

El primer grupo de personas al que se dirige la abogada son los asalariados. En su explicación, insiste en que los trabajadores por cuenta ajena encuentran dificultades para desgravar las clases de inglés a nivel personal. “Si eres un trabajador por cuenta ajena, no te puedes deducir estos gastos”, subraya, cerrando la puerta a la deducción directa de cursos para quienes no tienen actividad empresarial.

“Ojo, porque sí que puedes deducirte los gastos que hagas en las clases de inglés de tus hijos”, señala. Esta deducción, según detalla, no está recogida de manera uniforme en toda España, sino que depende de las autonomías. “Esta es una deducción que existe en muchas comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía”, enumera. En estos territorios, las familias pueden deducir en la declaración de la renta “el 15% de estos gastos”, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en cada normativa autonómica.

“Pruebas que demuestren que utilizas el inglés y que es necesario para tu actividad económica”

El vídeo no olvida otro colectivo fundamental: los trabajadores autónomos. En este caso, según la experta, sí existe posibilidad de deducir las clases de inglés como gasto profesional, aunque con condiciones muy claras. “Y además, si eres autónomo, te puedes deducir tus gastos propios en las clases de inglés, pero para ello necesitarás probar que este gasto es necesario para obtener los ingresos de tu actividad económica”, explica.

La abogada expone ejemplos concretos para respaldar la argumentación. Comenta que uno de los modos más efectivos de justificar esta deducción consiste en demostrar que el uso del idioma resulta imprescindible para el trabajo diario. “Una buena forma de demostrar esto sería ofrecer tus servicios en la página web en otro idioma extranjero, publicidad en ese idioma, correos con clientes extranjeros y pruebas que demuestren que utilizas el inglés y que es necesario para tu actividad económica”, ejemplifica.

La clave está en documentar de forma suficiente que el idioma extranjero forma parte de la actividad profesional. Por ese motivo, la fiscalista recomienda recopilar contratos, comunicaciones comerciales y todo tipo de evidencias que puedan servir ante una posible revisión de Hacienda.