Un cliente asegura que el dueño de un local es “penoso” y “miserable” y el propietario responde: “Hay muchas familias a las que les pueden afectar tus comentarios”

Camarero. (Freepik)

Las reseñas de Google son esos espacios que empleamos para contar nuestra experiencia en un establecimiento, ya sea positiva o negativa. Antes de acudir a un restaurante, por ejemplo, observamos qué notas o comentarios le han dejado otros clientes, para saber si merece la pena acudir o no. Sin embargo, hay personas que parece que no han comprendido su finalidad, ya que lejos de juzgar la comida o el servicio, se dedican a criticar al personal con cierto tono despectivo.

Jesús Soriano, más conocido en redes como @soycamarero, suele dar cuenta de esto en sus perfiles de X, Instagram y TikTok. Además de recoger las quejas de sus compañeros de profesión, como sus malas condiciones, sus jornadas interminables y el impago de horas extra. En esta ocasión, ha sido una reseña la que ha provocado el revuelo entre los seguidores del creador de contenido.

“El dueño penoso le debe dinero a toda Málaga”

Captura de pantalla de la publicación de @soycamarero. (TikTok)

“El dueño penoso le debe dinero a toda Málaga y es un informal, no da la cara”, arranca la clienta. Le acusa de cobarde, cuando ella ha esperado a publicar un comentario en Internet, antes que dirigirse al propietario en persona. “No vayáis a comer allí para darle dinero a esa persona tan miserable”, finaliza.

“Este espacio está destinado a dejar reseñas sobre nuestro restaurante”

Captura de pantalla de la publicación de @soycamarero. (TikTok)

El propietario no ha tardado en contestar a la clienta. “Gracias por tomarte tu tiempo en dejarnos una reseña. Aunque nos gustaría aclararte que este espacio está destinado a dejar reseñas sobre nuestro restaurante, tras una experiencia en el mismo, ya sea positiva o negativa, que nos ayuden a crecer y mejor y, es obvio, por tus comentarios que no te has tomado molestia alguna de visitarnos y dejarnos tu experiencia real”, continua.

Por otro lado, le indica que debe tener cuidado con las observaciones que deja. “Detrás de este negocio, hay muchas familias a las que les puede afectar indirectamente tus comentarios”, apunta. “Aunque nos alegra enormemente que hayas dedicado tu tiempo en escribir y te animamos a que nos hagas una vista y pruebes nuestros platos, los hacemos con mucho cariño para nuestros clientes”, asegura. Por último, el dueño le desea “un buen día” y le hace una pequeña corrección ortográfica. “Por cierto, se escribe ‘vayáis’ del verbo ir y no ”valláis" del verbo ‘vallar’“.

Qué dice la psicología de las personas que ayudan a los camareros a recoger la mesa.

El poder de las reseñas

Plataformas como Google y Tripadvisor permiten a los usuarios publicar reseñas sin necesidad de verificación previa, lo que favorece la participación, pero también puede afectar negativamente a los negocios. Una crítica negativa, incluso infundada, puede influir en la percepción pública y disuadir a potenciales clientes. Según el portal Reputation Crisis, más del 90 % de los usuarios consulta opiniones antes de realizar una compra o acudir a un establecimiento, y las valoraciones bajas pueden reducir significativamente la confianza en una marca.

Además, los comentarios en Google influyen directamente en el posicionamiento local, por lo que una acumulación de comentarios negativos puede perjudicar seriamente la visibilidad del negocio en internet.