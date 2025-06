Estos son los artistas más escuchados hoy en el top de K-pop de iTunes España

Pese a las diferencias culturales, el K-pop está conquistando a la industria musical internacional. (Infobae/Jesús Avilés)

El éxito que ha conquistado el K-pop en los últimos años es indiscutible: a diario se ven palabras en hangul (alfabeto coreano) dominando las tendencias mundiales de X (antes Twitter), sus exponentes suman millones de vistas cada que lanzan algún clip musical en YouTube, son nominados a premiaciones destacados como los Grammy y lideran las listas más relevantes como los de Billboard o iTunes.Con sus coreografías perfectamente sincronizadas, sus canciones contagiosas y la mezcla de géneros y estilos que los conforman, es de esperarse que muchas plataformas de streaming muestren interés en medir el impacto de la ola musical coreana y hagan listas como el Top de canciones de K-pop de iTunes.Basándose en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultadon todos los díasen al menos 39 países, entre ellos España, por lo que es un conteo que vale la pena revisar para conocer los sencillos favoritos del momento y no quedarse atrás en las tendencias.

Aquí las 10 mejores canciones de K-pop de iTunes España

PSY se presenta durante el aniversario 70 de las Fuerzas Armadas en Corea del Sur. (Jeon Heon-Kyun-Pool/Getty Images)

1.- Killin' It Girl (Solo Version) - j-hope

2.- Lemon Drop - ATEEZ

3.- XO (Only If You Say Yes) - ENHYPEN

4.- Dynamite - BTS

5.- Bad Desire (With or Without You) - ENHYPEN

6.- River Flows In You - Carter Burwell

7.- Pied Piper - BTS

8.- Girls Will Be Girls - ITZY

9.- Run BTS - BTS

10.- My You - Jung Kook

El K-pop domina al mundo musical

La creciente popularidad del K-Pop también puede atribuirse a la fuerte presencia digital y el uso de las redes sociales para interactuar con los seguidores. Plataformas como YouTube, X (antes Twitter) e Instagram han permitido a los artistas conectar directamente con sus fans, rompiendo barreras culturales y lingüísticas.

El origen del K-Pop se remonta a los primeros años de la década de 1990, cuando los grupos iniciales comenzaron a experimentar con diferentes géneros musicales y presentaciones escénicas elaboradas. Desde entonces, la industria ha evolucionado significativamente, adoptando nuevas tecnologías y métodos de producción que han elevado la calidad de la música y los videos. Las compañías de entretenimiento coreanas desempeñan un papel crucial en el entrenamiento y preparación de los artistas, asegurando que estos posean habilidades excepcionales en canto, baile y actuación.

Una característica destacada del K-Pop es la interacción constante con sus seguidores, conocidos como “fandoms”. Estos grupos de fans son extremadamente leales y se involucran activamente en promover a sus artistas favoritos, organizando eventos, campañas en redes sociales y colaboraciones internacionales.

Este nivel de dedicación ha impulsado la expansión del K-Pop más allá de las fronteras de Corea del Sur, ganando terreno en mercados como Estados Unidos, Europa y América Latina.

FOTO DE ARCHIVO: Nini Lee, una fan surcoreana, posa con una foto de BTS durante una entrevista con medios en una cafetería con productos de BTS en Seúl, Corea del Sur, el 15 de junio de 2022. (REUTERS/Kim Hong-Ji/Foto de archivo)

Cómo surgió el K-pop

El K-pop, abreviatura de "Korean Pop", tuvo sus inicios en la década de 1990 con la formación de bandas icónicas como Seo Taiji and Boys, que revolucionaron la música coreana al incorporar influencias del pop occidental, el rap y el rock. Con el tiempo, las grandes empresas de entretenimiento como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment comenzaron a formar y promover grupos de idols, estableciendo un modelo de entrenamiento intenso que incluía canto, baile y actuación.

Este proceso resultó en la creación de bandas como H.O.T., S.E.S. y Shinhwa, que se convirtieron en fenómenos nacionales y abrieron el camino para la internacionalización del género. A principios del 2000, el K-pop comenzó a ganar atención en Asia y otras partes del mundo, impulsado por la accesibilidad de internet y la globalización de la cultura pop.

Actualmente, el K-pop es una industria multimillonaria con una influencia cultural significativa en todo el mundo. Grupos como BTS, BLACKPINK y EXO han alcanzado fama internacional, dominando las listas de éxitos, colaborando con artistas de todo el mundo. Además de su música pegajosa y complicadas coreografías, el K-pop es conocido por su gran producción visual y el fuerte vínculo que las bandas establecen con sus seguidores mediante redes sociales. Este fenómeno ha contribuido a la expansión de la ola coreana ("Hallyu"), impactando hasta en la moda, el cine y la televisión a nivel internacional.