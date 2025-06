Lola Índigo se enfrenta al reto más importante de su carrera: de su pasado como profesora de baile a su etapa en China

Lola Indigo en 'El Hormigo'. (Flickr)

Este sábado 14 de junio, Lola Índigo dará comienzo a la gira más grande de su carrera profesional como cantante. Después de tener que cancelar su concierto en el Santiago Bernabéu debido a los problemas de insonorización del recinto, el estadio Metropolitano de Madrid se viste de gala para recibir a la artista granadina y a sus 60.000 fans que disfrutarán del primer concierto de su tour.

De acuerdo con la información de Universal Music Spain, lo que se verá este sábado será “una producción sin precedentes que marcará un antes y un después”. Y es que la gira recopilará las tres etapas de su carrera: La Bruja, La Niña y El Dragón. De esta manera, la intérprete de Santería recorrerá desde su primera fase tras su salida de Operación Triunfo en 2017, pasando por su era más popera y divertida, hasta su proyecto más futurista y rompedor.

Más de 60 personas pasarán por el escenario a lo largo del show, que tendrá una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos. Además, el escenario contará con 1.200 metros cuadrados de pantalla LED, una torre central de 28 metros y alrededor de 200 altavoces repartidos por todos los puntos del escenario.

Lola Índigo y su equipo de baile. (EFE/Universal Music)

De sus inicios como profesora a sus grandes éxitos

Nacida como Miriam Doblas Muñoz, no ha tenido un camino fácil. A lo largo de su carrera, la artista ha transitado por numerosos altibajos, pero gracias a su determinación se ha convertido en una figura de éxito reconocida en toda España y más allá de sus fronteras. De hecho, su historia personal quedó plasmada en Lola Indigo: La Niña, el documental lanzado en Amazon Prime Video en 2022. Este proyecto narró sus inicios, sus desafíos y las grandes satisfacciones que ha alcanzado en la música, un recorrido que ahora culmina en nueva música y grandes conciertos como el que ofrecerá este sábado.

Aunque en los últimos años ha brillado en los escenarios, los comienzos de la coach de La Voz Kids no fueron complicados y estuvieron lejos de la comodidad de los focos. Con solo 20 años, tomó la decisión de mudarse a China para trabajar como bailarina, en un contexto en el que las oportunidades laborales en España eran limitadas por la crisis económica de entonces. “Actuaba en discotecas, aprendí lo mínimo de chino para sobrevivir y, además, me pagaban muy bien. En España estaban cerrando muchísimas escuelas y por eso decidí marcharme”, recordaba hace unos años en El Hormiguero.

Lola Índigo atiende a Infobae España en los Latin Grammy 2023

Sin embargo, aquella etapa no solo le dejó beneficios económicos, sino también momentos difíciles a nivel personal. Según relató durante su aparición en el espacio de Pablo Motos, fue en China en donde experimentó episodios de inseguridad relacionados con su físico. “En esa época me dijeron que para bailar tenía que estar como un palillo. Dejé de comer y eso me perjudicó muchísimo. Hoy sé que ser genuina y aceptarte a ti misma es lo que realmente inspira a los demás”, afirmó con sinceridad.

Ya en España, su paso por realities como Fama Revolution y Operación Triunfo 2017 tampoco fue el más afortunado. De hecho, fue la primera expulsada en la edición de OT en la que participó. Sin embargo, lejos de rendirse, decidió apostar por su carrera musical bajo el nombre artístico de Lola Índigo, dejando atrás el apodo de “Mimi” con el que era conocida hasta entonces.

El gran éxito llegó en 2018 con su sencillo debut, Ya No Quiero Ná, una canción que acumuló millones de reproducciones en Spotify y YouTube, se posicionó entre los 50 temas más virales del mundo y la hizo merecedora de importantes galardones. Entre ellos destacaron el premio a Artista Revelación del Año en los 40 Music Awards y el reconocimiento al mismo título en los MTV Europe Music Awards, que afianzaron su carrera como cantante.

Lola Índigo durante su presentación en la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez)

Más tarde, su álbum debut Akelarre y su segundo disco, La Niña, se convirtieron en proyectos clave para su consolidación como una de las figuras más destacadas del pop español. Canciones como La Niña de la Escuela, en colaboración con Belinda y Tini Stoessel, se convirtieron en grandes éxitos, mientras que otro buen conjunto de temas le permitió colaborar con artistas reconocidos como Aitana, Don Patricio, Rauw Alejandro y Danna Paola.

A día de hoy, Lola Índigo celebra estar en una de las etapas más emocionantes de su carrera. Este sábado, cuando suba nuevamente al escenario del estadio Metropolitano, demostrará que ha cumplido el sueño que tenía desde niña: ser una estrella de la música.