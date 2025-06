Un mastín muerde en la garganta y mata a un yorkshire delante de su dueña, de 83 años: “Alzo la voz para que esto no le pase a un niño”

Un yorkshire terrier.

Las desgracias no avisan, y esta ocurrió en una actividad cotidiana e inocente como sacar al perro. Una mujer de 83 años, informa L’Indépendant, vecina de Saint-Estève, localidad de 12.000 habitantes junto a Perpiñán, en Francia, salió a pasear este pasado miércoles junto a su yorkshire terrier, hacia un parque cercano a su casa.

La mujer, comerciante ya jubilada, lo cuenta así al citado periódico: “Pasaban un poco de las diez de la mañana. Yo paseaba a mi perrito como cada día. Aunque tiene 11 años, sigue siendo muy activo. Siempre lo llevo atado. De pronto, oí a un perro ladrar detrás de nosotros. Era un mastín, pero no sabría decir qué raza era, nunca lo había visto. Lo llevaba sujeto con correa una mujer”.

No es una raza peligrosa

Mastín es la forma genérica por la que se conoce a canes de gran tamaño -pueden superar los 80 kilos de peso- por lo general de carácter tranquilo, leales y protectores. La agresividad no es una de sus cualidades. Con una apariencia y fuerza imponentes, no están legalmente considerados potencialmente peligrosos, como sí el pit bull terrier, el dogo argentino o el rottweiller.

El yorkshire es un perro muy popular. Originario de Inglaterra, al contrario que un mastín se caracteriza por ser pequeño -apenas alcanza, si los alcanza, los tres kilos-, además de por su pelaje largo, que lo hace muy reconocible. La raza fue desarrollada a partir de diversos terriers para servir de compañía y caza de ratas en fábricas y viviendas. Son fieles a sus dueños y desconfiados con extraños y enérgicos.

“Fue horrible, no pude hacer nada”

Pero la convivencia de los perros suele ser cordial, y el juego no entiende razas ni tamaños, como puede verse en parques públicos, salvo algunas tensiones puntuales. La socialización es la norma y que pueda producirse un conflicto, más si este es violento, la excepción. Pero lo ocurrido este miércoles en el pequeño municipio cercano a España superó toda mala expectativa y dejó helada a la mujer.

“Sentí peligro -narra-, enseguida acorté la correa para recoger a mi perro en brazos, pero el mastín se abalanzó sobre él antes y le mordió en la garganta. Murió allí, delante de mí, fue horrible, no pude hacer nada, estaba tan impactada. Y la dueña del mastín ni siquiera se detuvo, no preguntó cómo estaba, ni siquiera se disculpó y, mientras unos transeúntes me atendían, se fue corriendo con su perro”.

Ha presentado una denuncia

Ahora, la octogenaria se hace muchas preguntas, como si el mastín se le escapó a la dueña o lo soltó a propósito, o por qué lo llevaba sin bozal. Asumiendo la pérdida, solo quiere que no le pase a nadie más, y ya no solo habla de perros: “Mi perro se ha ido, pero en ese parque hay habitualmente niños que juegan, y si el mastín hubiera atacado a uno de ellos... Quiero dar mi testimonio para que esto no vuelva a pasar”.

La mujer expresa también su agradecimiento hacia todas las personas que le ayudaron tras el trance y a los policías municipales que asistieron y tomaron nota para tratar de localizar a la otra dueña, que había huido. Ha presentado una denuncia para que se haga justicia, aunque ya no sea posible recuperar a su compañero.