‘The Times’ publica un demoledor artículo contra Pedro Sánchez con un palo final también para Feijóo: “Al galgo de Paiporta se le acaba la pista”

Es fácil que se escapen los distintos frentes que desafían a Pedro Sánchez por numerosos y por complejos. Su gobierno solía caracterizarse por el avance, ya se pusiera en medio una pandemia o condicionado por una débil mayoría parlamentaria, pero esta legislatura, los tribunales y la oposición están liderando la iniciativa mientras el ejecutivo se muestra inoperante para alumbrar unos presupuestos o una solución al drama de la vivienda en España. Y los nombres son el de José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama, Leire Díez o la propia Begoña Gómez. O David Sánchez. También Álvaro García Ortiz, fiscal general, envueltos en polémicas o causas de distinta consistencia.

Para el PP se resume rápido: “Son una mafia”. Fue el mensaje por el que quiso organizar una movilización histórica el pasado domingo en Madrid que pinchó en asistencia. Pero si ya es difícil relatar todos y cada uno de esos frentes aquí, todavía lo es más fuera. Los corresponsales extranjeros deben andar con los ojos bien abiertos para no perderse en el fuego cruzado. Con mayor o menor profundidad, la prensa internacional, cuando habla de España, ya habla de esto. El último medio en hacerlo ha sido todo un referente, el británico The Times, en un artículo en el que su emisario en Madrid, el periodista Isambard Wilkinson, se pregunta si podrá Sánchez dejar atrás estos escándalos que le amenazan.

“Evita el escrutinio público”

Destaca Wilkinson que el presidente “huyó de la crisis” por la DANA, “guardó silencio sobre el apagón” y ahora “está envuelto en acusaciones de juego sucio”. Asegura que sus críticos de la derecha le conocen como “el galgo de Paiporta”. El apodo viene de la prisa con la que se marchó de la localidad asolada por las inundaciones, puntualiza que a causa de que enfadados vecinos le arrojaban piedras. Pero subraya que, por contra, Felipe VI “permaneció para dialogar con la multitud”. Carlos Mazón tampoco sale bien parado: “Estuvo ilocalizable durante las horas más críticas, almorzando durante horas con una periodista. (...) Muchas vidas se habrían salvado si las autoridades hubieran emitido las alertas oportunas”.

En su artículo, The Times pone de relieve que Sánchez no se ha sometido al control del Parlamento durante 40 días. Este miércoles lo ha hecho, si bien la defensa ha consistido en un ataque y en una reivindicación de su gestión los siete años que lleva en Moncloa.

El presidente “evita el escrutinio público”, constata el firmante. Esto, mientras de puertas adentro tampoco lo tiene fácil. Explica Wilkinson a la audiencia de su medio que Sumar, principal socio de coalición, “exige explicaciones mientras surgen señales de rebelión interna”. Emiliano García-Page, señala, “pidió elecciones generales anticipadas, aunque están previstas para 2027″. Y habla de Leire Díez, quien “según medios españoles es la principal militante socialista señalada por organizar la campaña para encontrar información comprometida sobre la policía”. “El partido -añade el periodista- negó responsabilidad por sus actos, pero tardó casi una semana en abrir una investigación interna”.

“Tiene la ventaja de enfrentarse a él”

Incide Wilkinson en que la actitud o reacción del Gobierno “ha agravado aún más su situación”. Menciona que “tres ministros acusaron falsamente a un agente de la UCO de planear poner una bomba bajo el coche oficial de Sánchez, basándose en una noticia falsa rápidamente desmentida”. Estos ministros no se han disculpado, enfatiza el periodista. Se trata de Pilar Alegría, María Jesús Montero y Óscar López. “Según otros reportes -continúa-, se habrían realizado grabaciones en saunas propiedad del suegro de Sánchez, supuestamente en busca de información comprometedora de quienes le investigan”.

La conclusión para Wilkinson es que “el Gobierno de Sánchez está prácticamente paralizado desde su reelección en 2023″, condicionado además por una amnistía “impopular incluso entre los miembros de su partido”. Consulta a analistas españoles como Pablo Simón, que resalta que con todo, “el PSOE no sufre desgaste electoral”, aunque algunas encuestas reflejan una mayoría absoluta de la derecha de la mano de la extrema derecha. Ya en los últimos párrafos, abre una ventana de esperanza para el presidente, que no es otra que quien tiene enfrente; un palo a Alberto Núñez Feijóo: “Sánchez tiene la ventaja de enfrentarse a un PP liderado por él, quien no logra despertar un entusiasmo abrumador”.

Wilkinson valora que Sánchez “ha demostrado ser hábil en el pasado”, por lo que es complicado augurar nada. “Pero -termina- muchos dirían que, desde entonces, la democracia española ha entrado en un proceso de degeneración, la reputación de sus instituciones se ha deteriorado y, según lo que se observa hoy, al galgo Sánchez se le acaba la pista”.