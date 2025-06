Feijóo reúne en Madrid a decenas de miles de personas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y presiona para que adelante elecciones: “Ríndase ante la democracia”

Alberto Nunez Feijoo, the leader of the People's Party, speaks during a protest against Spanish Prime Minister Pedro Sanchez's government, under the slogan 'Mafia or Democracy' in Madrid, Spain, June 8, 2025. REUTERS/Isabel Infantes

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió no ondear banderas de su partido, ni mostrar siglas: “No estamos aquí para defender un partido, ni una ideología concreta. Estamos para defender nuestro país”. Alrededor de 100.000 personas, según cifras de Génova —entre 45.000 y 50.000 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno— se han concentrado en la Plaza de España de Madrid para manifestarse en contra de la “degradación de la democracia” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

La manifestación convocada por el PP es la sexta desde que Feijóo asumiese la presidencia del PP, la segunda que tiene lugar en este mismo escenario. Feijóo esperó reunir no solo a sus simpatizantes de su partido, sino aglutinar al resto de votantes “hartos”, incluidos aquellos del partido socialista. “Esto no va de siglas y ojalá el resto de líderes lleguen a entenderlo pronto. En la situación crítica a la que el Gobierno nos ha llevado, ya no es solo a un político o a otro a quien corresponda rebelarse”, ha criticado.

El líder popular ha estado arropado por presidentes autonómicos, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, que han ejercido como anfitriones. También han acudido a la cita, como espectadores, los expresidentes del Gobierno, Mariano Rajoy y José María Aznar.

El PP defiende que quiere empezar la batalla en las calles para culminarla democráticamente en las urnas, aunque admiten que solo será Sánchez quien determine el cuándo de este segundo paso, ante la imposibilidad de hacer prosperar una moción de censura en el Congreso de los Diputados. "España ya sabe quién es usted y los suyos. Y por eso le digo: ríndase a la democracia. Convoque elecciones, las queremos ya. Porque nadie le voto para hacer esto. Nadie, ni los suyos”, espetó el líder popular.

Los barones del PP junto al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la concentración del PP bajo el lema 'Mafia o democracia' en la Plaza de España de Madrid, a 8 de junio de 2025, en Madrid. (Fernando Sánchez/Europa Press)

"Esta manifestación es un acto más para reivindicarnos y para que este Gobierno se de cuenta de la realidad y que vayamos a unas elecciones“, comentó uno de los manifestantes allí presentes, entre gritos de “Pedro Sánchez dimisión”.

Pero lo cierto es que en esta nueva ofensiva del PP ya dieron el primer disparo durante la bronca Conferencia de Presidentes, 48 horas antes de tomar Plaza España. Eran muchos los temas a debatir, e imperaba un acuerdo político en asuntos como la vivienda y la crisis migratoria. Pero Génova ya tenía en mente la cita de este domingo. Ayuso, quien se muestra como principal azote del Gobierno, fue quien llegó más lejos en su intento de boicotear la agenda de Moncloa. Primero, negando el saludo a la ministra de Sanidad, Mónica García; y después, ya empezada la reunión, abandonando la sala cada vez que un presidente autonómico se dirigía en un idioma cooficial.

La cita se saldó sin acuerdos y el coste político es obvio. Pero el gesto de Ayuso le dio rédito de cara a la manifestación. Gritos de “Isabel” y “Tú sí que vales” arroparon a la presidenta durante su intervención, que después de cargar contra el catalán, esukera y gallego durante toda la semana afirmó que Madrid “entiende su pluralidad como nadie”.

Feijóo pidió una manifestación sin lemas partidistas, únicamente con las banderas nacionales ondeando. Y es que la estrategia de Génova es exhibirse como el “único espacio que puede reunir a los españoles”. “Vamos a poner al PP en la centralidad de la política”, clamó el dirigente popular.

El PSOE considera que la manifestación del PP ha sido “raquítica” y califica a Feijóo de “fracaso”

Mientras los populares presumían de ”inundar las calles de la capital” y capitanear “la España que no calla”, el PSOE ha considerado que la manifestación del PP no ha cumplido las expectativas de Génova: “Ha sido raquítica”, han definido desde las filas socialistas.

Una pancarta con el mensaje "Sánchez Traidor". (Irene infantes/Reuters)

“El Partido Popular, la formación política que presume de tener más de 800.000 militantes, no ha logrado hoy juntar ni a 45.000 en la Plaza de España”, ha señalado la organización socialista en un comunicado, en el que han incidido en tildar de “pinchazo” a la manifestación y sostener sobre Feijóo que es “un hombre llamado fracaso”.

Desde Ferraz han resaltado que “después de meses de crispación, de insultos, ruido y tensión política provocada por Alberto Núñez Feijóo, la respuesta en la calle a su estrategia ha sido raquítica”. “No ha logrado ni superar las cifras de anteriores manifestaciones convocadas por el PP”, han agregado al recordar que la concentración se ha llevado a cabo en una ciudad con una población que se mide en millones y pese a los autobuses venidos de todo el país. Por ello, han arremetido contra directamente el jefe de los populares y han lanzado que el apellido que le acompaña desde julio de 2023 es el de “fracaso”.