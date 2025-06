La escasez de medicamentos para el páncreas en Reino Unido obliga a los pacientes a saltarse comidas

Kreon sufre problemas de suministros a nivel europeo desde hace años

La escasez de suministros de un medicamento clave contra el cáncer de páncreas está obligando a los pacientes en Reino Unido a realizar tan solo una comida al día, según afirman los medios británicos. Kreon, un fármaco que facilita la digestión en personas con problemas de páncreas, falta en el 96% de las farmacias del país, confirma una reciente encuesta realizada por la Asociación Nacional de Farmacias (NPA), lo que imposibilita a miles de enfermos de cáncer acceder, fibrosis quística y pancreatitis a un tratamiento clave para su salud.

“Los continuos problemas de suministro de Kreon han tenido un profundo efecto en los pacientes que dependen de él para sobrevivir y llevar una vida normal”, aseguró Olivier Picard, presidente de la NPA.

Kreon, también comercializado como Creon, se considera una terapia de remplazo de enzimas pancreáticas (PERT). Sus pastillas actúan sobre las grasas, carbohidratos y proteínas, facilitando la digestión y favoreciendo la absorción de alimentos a aquellas personas cuyo organismo no es capaz de fabricar enzimas pancreáticas en cantidad suficiente.

Cuando los pacientes no reciben estas terapias o toman una dosis demasiado baja, ven limitada su capacidad para alimentarse. "Miles de personas afectadas por cáncer de páncreas dependen de tomar comprimidos de PERT cada vez que comen simplemente para digerir los alimentos y absorber los nutrientes, algo que la mayoría de nosotros damos por sentado“, expresó Alfie Bailey-Bearfield, director de influencia y mejora de la salud en Pancreatic Cancer UK, al diario The Guardian. Al no tomar este medicamento de manera adecuada, muchos pacientes pueden llegar a estar demasiado enfermos para someterse a una cirugía o pasar por sesiones de quimioterapia.

La escasez ha obligado a muchos pacientes a modificar sus hábitos alimenticios, priorizando la administración del fármaco en las comidas más importantes y, en ocasiones, omitiendo otras para no agotar sus reservas. “Es simplemente inaceptable que en el siglo XXI los pacientes tengan que saltarse comidas para racionar sus medicamentos”, aseveró Picard.

Reducir las dosis para enfrentar los problemas de suministro

Kreon sufre problemas de suministro desde hace años en Europa. (Federación Española de la Fibrosis Quística)

No es la primera vez que Kreon sufre problemas de suministro en Europa, pues su producción es muy compleja y limitada. El fármaco obtiene la pancreatina, parte esencial de su formulación, a partir del páncreas del cerdo y los países donde se fabrica han vivido epidemias de peste porcina en los últimos años, limitando la fabricación del medicamento. Aunque estos problemas se resolvieron en 2023, la producción sigue siendo reducida y la distribución, limitada.

En España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) declaró en febrero de 2024 que había problemas de suministro para distintas presentaciones de Kreon, que siguen sin resolverse. “El titular de autorización de comercialización está realizando una distribución controlada al existir unidades limitadas. Hay unidades extranjeras disponibles a través del Servicio de medicamentos en situaciones especiales para aquellos pacientes que no lo encuentren en las oficinas de farmacia”, recoge la web del organismo estatal.

En Reino Unido, el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales (DHSC) destaca la existencia de “problemas de suministro a escala europea”, así como a la escasez de ingredientes necesarios para su fabricación y a “restricciones en los procesos de manufactura”. El DHSC aseguró que colabora estrechamente con el Servicio Nacional de Salud (NHS) para mitigar el impacto de la situación en los pacientes.

Como respuesta a la crisis, el gobierno británico extendió hasta el 21 de noviembre dos protocolos que permiten a los farmacéuticos reducir las dosis prescritas de ciertos medicamentos a algunos pacientes. Sin embargo, esta medida no ha satisfecho a la Asociación Nacional de Farmacéuticos, que considera insuficiente la respuesta oficial ante la magnitud del problema. “Es totalmente inaceptable que estén tomando medidas desesperadas que ponen en riesgo su salud, su bienestar y su elegibilidad para el tratamiento”, aseveró Bailey-Bearfield a The Guardian.