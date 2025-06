La menopausia no solo es femenina, asegura un nutricionista: “La masculina también existe y empieza a los 40 con la caída de la testosterona”

A los 40 años los niveles de testosterona disminuyen (Montaje Infobae con imágenes de AdobeStock y @luisgil.nutricoinista/TikTok)

Entre los 45 y los 55 años se manifiesta en las mujeres la menopausia, un proceso natural del cuerpo por el que cesa la menstruación. Además, la disminución de los niveles de estrógeno provoca toda una variedad de síntomas, como sofocos, sudoración nocturna, problemas para dormir, cambios de humor, sequedad vaginal y cambios en la libido.

En esta misma edad, los hombres también viven un proceso de cambio hormonal propio al que se le ha llamado “andropausia”. Aunque no tiene las mismas implicaciones que la menopausia, también puede alterar hasta cierto punto el bienestar de los varones.

Luis Gil, nutricionista especializado en salud hormonal, explica a través de su cuenta de TikTok (@luisgil.nutricionista) que esto se debe a la caída de los niveles de testosterona. “A partir de los 40 la testosterona cae en picado y eso afecta a la energía, a la forma en la que quemas grasa y a la masa muscular”, cuenta.

Este declive hormonal no solo afecta la función sexual, como la disminución del deseo o las dificultades para lograr y mantener una erección, sino que también puede provocar síntomas menos evidentes pero igualmente importantes. Según la Clínica Mayo, entre los síntomas se incluyen fatiga persistente, irritabilidad, depresión, pérdida de masa muscular, disminución de la densidad ósea (osteoporosis) y problemas de concentración o memoria.

A diferencia de la menopausia femenina, que conlleva una interrupción brusca del ciclo ovulatorio y del periodo fértil, la andropausia es un proceso gradual. Los hombres no dejan de producir esperma de manera repentina, y su fertilidad puede mantenerse incluso en edades avanzadas. Esta diferencia también explica por qué los síntomas de la andropausia pueden pasar desapercibidos o atribuirse simplemente al envejecimiento.

Las Hormonas Y El Estado De áNimo - Bienestar

¿Puede tratarse la andropausia?

Al igual que ocurre con la menopausia, la andropausia no tiene cura porque no es una enfermedad. Se trata de un proceso natural del cuerpo, de la vida y del envejecimiento. Sin embargo, existen algunas maneras de aliviar los síntomas, asegura el nutricionista: “Entrena la fuerza, con cardio no va a ser suficiente. Come proteína en cada comida y reduce al máximo el alcohol, el azúcar y las comidas ultraprocesadas”.

Además, el experto recomienda realizarse una analítica de hormonas para controlar los niveles de cortisol, testosterona e insulina en ayunas. “Cuando regulas todo esto, tu cuerpo vuelve a responder”, asevera.

Otra opción es la de la terapia hormonal de reemplazo, que consiste en administrar testosterona mediante pastillas, inyecciones, geles o parches. Esta opción puede ser eficaz en casos donde el déficit hormonal es significativo y afecta considerablemente la calidad de vida del paciente.

No obstante, hay que tener en cuenta que la terapia hormonal requiere un control médico estricto. Los profesionales de la salud de CinfaSalud recomiendan realizar análisis de sangre cada tres meses para evaluar los niveles hormonales y ajustar las dosis si es necesario. Además, es importante saber que no todos los hombres son candidatos a este tratamiento, y es fundamental tener en cuenta los riesgos potenciales, como el crecimiento de la próstata o problemas cardiovasculares.