Una pareja lleva dos ovejas a su boda con la intención de servirlas como parte del menú y los animales terminan en comisaría. (Imagen: Facebook)

Es una historia que comenzó como un día que prometía felicidad y amor en Molenbeek-Saint-Jean, al oeste de Bruselas (Bélgica), donde se celebraba una boda. Pero dos ovejas, Costard y Wedding, fueron las protagonistas tras una intervención policial que evitó su sacrificio.

Rescatadas en medio de la procesión nupcial, estos dos animales fueron salvados antes de ser parte del menú que iban a degustar los invitados. Hoy, disfrutan de una vida más tranquila en el refugio de Braine le Château, donde están rodeadas de vegetación, lejos de la angustia y el peligro.

Help Animals

El incidente ocurrió durante el final de la ceremonia, cuando la policía de Bruselas Oeste recibió un aviso sobre la presencia de dos ovejas en una boda. Según explicó la organización protectora de animales Help Animals, las dos ovejas no formaban parte de la decoración o los festejos, ni eran simples acompañantes.

“En medio de una procesión nupcial, dos invitados únicos: Costard y Wedding. Transportados… no al altar, sino al matadero. ¿Su papel en esta ‘fiesta’? Ser el plato principal. Sí, de verdad”, publicó la asociación en su página de Facebook.

Al recibir el aviso, la policía intervino de inmediato, evitando que los animales fueran sacrificados y deteniendo su traslado al matadero. La situación generó tensión. “Un momento surrealista, casi cómico, si no fuera tan dramático”, explicó Help Animals.

En su publicación, la organización subrayó la importancia de tratar a los animales como seres sintientes y no como objetos o elementos decorativos en celebraciones humanas.

Costard y Wedding en comisaría, recién rescatadas. (Imagen: Facebook)

Costard y Wedding: “¡No son un menú!”

Tras ser rescatadas, las dos ovejas fueron trasladadas a un refugio en Braine le Château, donde ahora viven de manera segura, rodeadas de naturaleza y a la espera de ser adoptadas.

“Nuestros dos supervivientes viven tranquilos en el refugio de Braine-le-Château, rodeados de vegetación y lejos de la ansiedad”, aseguró la organización en su comunicado.

Esta es una segunda oportunidad para las ovejas, que han sido bautizadas en homenaje a la historia que protagonizaron como Costard y Wedding (boda en español).

Help Animals ha aprovechado este incidente para recordar a la sociedad que “el animal no es un objeto. No es un adorno. ¡No es un menú!”, y ha reiterado su compromiso con la defensa de los animales, defendiendo a aquellos que no tienen voz para alzarla por su bienestar.

Las dos ovejas llegando al refugio. (Imagen: Facebook)

Debate político

La historia de Costard y Wedding ha devuelto al primer plano la polémica sobre el sacrifico ritual de los animales, particularmente en celebraciones religiosas. Así, el incidente ha avivado el debate sobre tales prácticas, que aún siguen vigentes en Bruselas.

En 2022, el Parlamento rechazó una propuesta para prohibir el sacrificio sin aturdimiento, y el debate sobre el tema se pospuso en marzo de 2024, principalmente debido a la oposición del Partido Socialista.

Sin embargo, la mayoría de los habitantes de Bruselas, un 70%, se ha manifestado a favor de que se exija el aturdimiento previo al sacrificio, como se evidenció en una encuesta de 2022.

Recientemente, una petición publicada el 4 de junio de 2025 ha reunido más de 32.000 firmas exigiendo a los políticos de Bruselas que aprueben una legislación que obligue el aturdimiento previo al sacrificio de cualquier animal.