Márquez no se fía de Bagnaia: “Está más cerca de lo que parece”

Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Maverick Viñales en el podio del GP de Catar (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

Marc Márquez continúa demostrando su dominio en la temporada 2025 de MotoGP. Tras liderar con autoridad el FP1 del Gran Premio de Aragón, sacando casi un segundo a su hermano Álex Márquez, el piloto de Cervera se consolida como líder del campeonato con 24 puntos de ventaja sobre Álex y 72 sobre Francesco Bagnaia.

A pesar de su ventaja, Márquez no subestima a su compañero de equipo. “Yo creo que sí está más cerca de lo que parece. Cuando un piloto no está cerca no clasifica delante mío [sic]. Clasificó delante mío [sic] en Silverstone, luego en la sprint estaba delante y se fue para atrás, pero está más cerca de lo que parece y yo creo que ahora le viene Aragón y luego le vendrán dos circuitos suyos claves para ver dónde está”, afirmó el líder del mundial en la previa del GP de Aragón.

Bagnaia no se rinde

Por su parte, a pesar de las dificultades que atraviesa, Bagnaia no tira la toalla: “En el 2022, ganaba o caía, era un periodo difícil, estaba detrás de 91 puntos y había un momento en el que hablé con el equipo y encontramos una solución que luego me llevó a ganar el campeonato, así que no es la primera vez e intentaremos”.

Bagnaia celebrando el titulo de campeón del mundo en 2022 (REUTERS/Pablo Morano)

Sobre sus dificultades, se atribuye a sí mismo la culpa y no a la moto: “A mí me está costando un poco más, la realidad es que estoy tercero del campeonato y en dificultades. Así que cuando me encuentre bien volveré a estar delante, hasta entonces debo focalizarme solo en nosotros mismos”.

También niega que Márquez haya enturbiado el ambiente en Ducati o influido en su rendimiento: “Pienso que con cualquier otro compañero hubiera sido lo mismo, porque el problema es que mi feeling no llega”. El italiano confía en que la adaptación llegará, pero reconoce que el tiempo apremia y cada carrera perdida complica su remontada.

Márquez asusta en Aragón

Márquez ha comenzado el fin de semana en el MotorLand Aragón pasando el rodillo. Líder destacado en el FP1, sacando casi un segundo a su hermano Álex Márquez, se postula como favoritísimo un fin de semana más para llevarse pole, sprint y carrera.

“Cuando llego a un circuito de los que me cuestan lo digo, cuando llego a uno de los favorables también hay que decirlo. Es uno de los circuitos donde, sobre el papel, tiene que ir bien”, relataba el catalán al llegar al circuito donde ganó el año pasado por primera vez con su Ducati, logrando una victoria tras casi tres años sin subir a lo más alto.

El trazado de Alcañiz es uno de sus favoritos, y sus sensaciones sobre la GP25 parecen más sólidas que nunca. Aun así, y a pesar de ser el favorito en las quinielas, Márquez tiene muy presentes sus dos caídas en domingo esta temporada y no quiere confiarse: “Iremos viendo durante el fin de semana dónde estamos, pero con la experiencia tengo muy grabado el fin de semana de Austin, donde hay que ir bien, pero no se puede fallar”.

Su consistencia será clave para mantener la ventaja en el Mundial, en un momento en el que Bagnaia no termina de recuperar ritmo y su hermano Álex sigue al acecho.