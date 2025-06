(Previa) Los hermanos Márquez quieren retomar su dominio en Aragón

El circuito de MotorLand Aragón acoge este fin de semana el Gran Premio de Aragón, octava cita del Mundial de motociclismo, con la incógnita de saber si los hermanos Marc y Álex Márquez, primero y segundo en el campeonato, lograrán retomar su dominio y el de Ducati tras el triunfo de Marco Bezzecchi (Aprilia) en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña, mientras que Jorge Martín tendrá el foco encima por anunciar que deja, precisamente, la firma italiana a final de temporada.

Llega encendido el Mundial a MotorLand, un trazado donde el año pasado el ahora piloto oficial de Ducati Marc Márquez dominó de principio a fin y, vestido con los colores de Gresini, ganó Sprint y carrera del domingo. Ahora, de rojo, quiere repetirlo pero su gran rival podría ser su hermano menor Álex, que sigue en el equipo satélite de Ducati y está muy fuerte en este arranque, ya largo, del Mundial.

Marc Márquez tiene 196 puntos y lidera el campeonato con 24 de margen sobre su hermano Álex, mientras que el tercero en discordia es el compañero del 'Tro de Cervera' en el equipo oficial de Ducati, Francesco Bagnaia, a 72 puntos. Y cierran el 'Top 5' los sorprendentes Franco Morbidelli (Ducati), a 98 puntos del mayor de los Márquez, y la Honda satélite de Johann Zarco, a 99 puntos. El resto están ya por encima de los 100 puntos perdidos.

Pero en Silverstone, en la anterior cita, la sorpresa cayó de manos de Aprilia y con la victoria de Bezzecchi, que superó con autoridad a Zarco, de nuevo en el podio tras ganar en Le Mans, y a Marc Márquez, que salvó un valioso tercer puesto para subir al podio y meterle más puntos a su hermano Álex, quinto en la carrera pero ganador de la Sprint por delante de Marc, y sobre todo aprovechar el rosco de Bagnaia.

No está bien 'Pecco', cuyos errores en carrera le están dejando demasiado lejos de la pugna por el título, ahora mismo centrada en los dos hermanos Márquez. Quizá por ello, en Aragón, bastante cerca de la Cervera natal de los Márquez, el italiano busque un triunfo que le permite conectarse de nuevo a esa lucha. Por mucho que el terreno le sea desfavorable.

Aunque como en 2023 no hubo Gran Premio de Aragón, se antoja complicado mirar atrás. Porque las motos de 2022 --cuando Bagnaia fue segundo por detrás de la satélite Ducati de Enea Bastianini-- han cambiado mucho, así como la parrilla. Lo más cercano, lo de 2024, sí da más pistas y Márquez fue dominador con una Ducati inferior a la que lleva ahora entre manos. Si evita esos despistes que le están costando caídas últimamente, Márquez puede tener todo a favor. Eso sí, el líder lleva tres domingos sin ganar.

Pero esa lucha por el título no es lo único que llama la atención. En Aragón buena parte del foco mediático estará puesto en el vigente campeón, un Jorge Martín poseedor del título que no ha tenido el inicio deseado en Aprilia, por caídas y lesiones, y que agitó el avispero al anunciar el jueves pasado que no seguiría en la firma italiana en 2026.

"Ante la situación de tener que tomar una decisión en una fecha que me viene establecida por contrato, he decidido ejercer mi derecho a liberarme para la temporada 2026. Siempre lo he hecho desde el respeto, de forma clara y con la única intención de tomar el control sobre mi futuro como deportista profesional", comunicó el de San Sebastián de los Reyes, sobre esa ejecución unilateral de la rotura de contrato.

Martín, uno de los tres pilotos junto al probador de Honda Aleix Espargaró y el tailandés Somkiat Chantra (Honda) que no ha sumado ningún punto tras las primeras siete citas, seguro que quiere mejorar y estrenarse pero su figura rozará el morbo más que no el entusiasmo por mejorar de cara a un futuro mejor en Aprilia. Porque desde ya busca moto para el siguiente Mundial.

RIÑA ESPAÑOLA EN MOTO2 Y MOTO3

En la categoría intermedia de Moto2 habrá ocasión para un nuevo duelo español entre el líder Manuel González (Kalex) y Arón Canet (Kalex), con apenas 3 puntos de diferencia entre ambos y con el tercer clasificado, el británico Jake Dixon, a 29 puntos. Mientras, en Moto3 la situación es parecida, pero el líder José Antonio Rueda (KTM) tiene margen de sobra (54 puntos) sobre Ángel Piqueras (KTM) como para salir líder, pase lo que pase, de Aragón.