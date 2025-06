Alfonso Rueda conocía desde febrero la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro Villares

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda saluda al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha declarado este jueves que estaba al tanto desde febrero de la denuncia presentada contra el hasta ahora conselleiro do Mar, Alfonso Villares, quien presentó su dimisión el miércoles tras ser acusado de agresión sexual. “En el mes de febrero, el exconselleiro Alfonso Villares me comunica que recibe una llamada de la comisaría de Ferrol donde dicen que hay una denuncia contra él y si desea prestar voluntariamente declaración. Él acude, presta esa declaración, me comenta que es por una denuncia por unos hechos que habían acaecido un par de meses antes”, relató Rueda ante los medios.

Después de que Villares prestara declaración, Rueda le pidió que lo mantuviera “informado” de “cualquier otra novedad” y “cualquier otro pronunciamiento”.

“No vuelve a tener ninguna otra comunicación después de la declaración en comisaría hasta que el viernes pasado recibimos en la Xunta de Galicia una comunicación del Tribunal Superior de Justicia preguntando si esta persona, Alfonso Villares, es aforada, y esta misma semana me comunica que recibe una notificación con su imputación”, ha continuado el presidente gallego en su explicación.

Al ser preguntado por qué no cesó a Villares en febrero, cuando tuvo conocimiento de la denuncia, Rueda argumentó que la salida del conselleiro se produce “en cuanto se produce ese pronunciamiento judicial”, dado que está siendo investigado por una presunta agresión sexual a la modelo y presentadora ferrolana Paloma Lago. “Respetaremos cualquier pronunciamiento judicial. Tanto que en cuanto ha habido el primer pronunciamiento judicial, el primero hemos actuado en consecuencia, y la consecuencia es la que ustedes saben, renuncia al aforamiento y juzgado como cualquier ciudadano”, afirmó Rueda. “Yo creo que todo el mundo entiende que hay una denuncia, él presta una declaración y tenemos que estar a lo que decida un juzgado”.

“Hemos hecho lo que teníamos que hacer”, insistió Alfonso Rueda. “Su imputación para que pueda declarar en un juzgado acompañado de un abogado ha motivado su declaración. Él mismo lo pidió, yo lo acepté y lo entendí, creo que es lo correcto, su salida del Gobierno”, explicó. Sobre la dimisión del conselleiro, concluyó: “Ahora creo que toma la decisión adecuada, renuncia al aforamiento en el momento en que toma su imputación; será enjuiciado por un juzgado ordinario”.

En declaraciones recogidas por EFE, Rueda añadió que confía en la Justicia, no en versiones personales, y que no hará valoraciones sobre la actuación de los jueces. “Solo pido la máxima celeridad posible en que eso se resuelva”, afirmó. También expresó que Villares había trabajado “estrechamente” con él y con el resto del Gobierno gallego, y que su renuncia era, en este contexto, “la decisión adecuada”.

Villares, por su parte, también estuvo presente en la toma de posesión de su sucesora, Marta Villaverde, y volvió a defender su inocencia. Según informó EFE, manifestó estar “disgustado” pero aseguró ser “absolutamente inocente”. Dijo que no desea mantener ningún tipo de aforamiento, pues quiere ser juzgado como “cualquier ciudadano” y declarar “como cualquier vecino” ya que no tiene “nada que esconder”. Añadió que no hará comentarios sobre el fondo de la denuncia “por respeto al procedimiento judicial”.