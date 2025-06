Bombas, Lagartos y Cohetes, la empresa familiar vallecana que elabora las gildas preferidas de los chefs madrileños

Gildas y banderillas de Bombas, Lagartos y Cohetes de Vallekas (Instagram / @bombaslagartosycohetes)

Las banderillas son, ni más ni menos, que palillos que atraviesan ingredientes encurtidos. Más sencillo, imposible. Quizá sea por esta simpleza, por la buena combinación que hacen con un buen vermut, o por la explosión de sabor que conlleva meterlas a la boca. Sea cual sea la razón, no cabe duda que las gildas y banderillas se han convertido en el aperitivo más icónico de España, un imprescindible en la barra de cualquier bar que se precie.

En Madrid, el auténtico templo de la gilda no es ninguno de los muchos bares que la sirven. Este aperitivo encuentra su paraíso en Bombas, Lagartos y Cohetes de Vallekas, una marca que nació en el Mercado Villa de Vallecas y que ha revolucionado el mundo de los encurtidos. Este negocio familiar, con Kike Martínez al frente, está ahora de celebración tras ser premiado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE) como el mejor productor madrileño de este 2025.

“Estamos superorgullosos de que este premio nos lo den profesionales del sector”, asegura Kike en conversación con Infobae España. “Los cocineros y reposteros de Madrid son nuestros principales clientes. Por eso es un premio muy importante para nosotros”, cuenta este madrileño, que ha dedicado su vida a elaborar con esmero las que para muchos son las mejores banderillas de España.

Kike Martínez, fundador de Bombas, Lagartos y Cohetes y ganador del Premio ACYRE Madrid al mejor producto madrileño (ACYRE)

Todo empezó en el mercado Villa de Vallecas. Allí, con solo 16 años, Kike comenzó a ayudar a sus padres en el puesto de la familia, ahora bautizado como BeKi Aperitivos. El joven se enamoró perdidamente del mundo de los aperitivos y encurtidos. Ahí empezó a hacer las famosas banderillas, y aprendió sobre los ingredientes que las componen, creando combinaciones deliciosas que empezaron a triunfar en el mercado. “Estas creaciones todavía no se veían en Madrid. Se hacían en el norte, pero en el resto de España no se veía nada de esto”, explica Kike. “Poco a poco vimos que tenían mucho éxito y creamos la marca”.

Así nació Bombas, Lagartos y Cohetes de Vallekas, un negocio que creció como la espuma y que ahora vende sus gildas y banderillas a restaurantes de media y alta gama, así como a particulares que las compran a través de su web desde 1,56 euros por unidad.

Gildas y banderillas de Bombas, Lagartos y Cohetes de Vallekas (Instagram / @bombaslagartosycohetes)

Bombas, lagartos y cohetes

De sus primeras creaciones viene el curioso nombre de este negocio familiar. Las Bombas llevan una aceituna gordal abierta y rellena, formando una figura similar a un explosivo. Los Lagartos, bautizados así por una clienta, se componen de un pepinillo agridulce cortado en dos mitades y relleno por ingredientes en conserva, salazones y ahumados del mar. Y finalmente, los Cohetes, sus banderillas más grandes y más icónicas.

“Estamos en un momento en el que no hay una barra a la que le falte una banderilla, una gilda o una bomba, creo que ya casi es obligatorio tenerlo”, asegura el fundador de esta empresa, que ha visto cómo en los últimos la demanda crecía a pasos vertiginosos. Sobre por qué elegir sus banderillas y no otras, Kike tiene claro qué les distingue.

Gildas de anchoa de Bombas, Lagartos y Cohetes de Vallekas (Instagram / @bombaslagartosycohetes)

“Miramos muchísimo la calidad de los ingredientes, usamos un producto fresco y trabajamos sin stock, que eso no lo hace nadie. Según entran los pedidos, se elaboran y se envían, por lo que al cliente le llega recién elaborado”, explica. Buscan no solo la calidad, sino un sabor concreto que se adapte a sus exigencias. Por eso tienen su propio cultivo de piparras, que ellos mismos encurten en su fábrica hasta encontrar el punto perfecto, “que no estén demasiado ácidas y que sean crujientes”.

La creatividad de sus combinaciones es su otro gran punto fuerte. Además de aceitunas, piparras, pepinillos y cebollitas, utilizan pulpo, pimiento de padrón, sardinas, mejillones, queso o tomates secos. “Todas estas banderillas las hace el chef ejecutivo de la empresa. No solo es pinchar ingredientes en un palillo, todo tiene un sentido. Buscamos unos sabores que estén equilibrados, que sean suaves en vinagre, en acidez, en sal...”. El objetivo, como el de todo buen aperitivo, abrirnos el apetito.

Otros premiados por ACYRE

La ACYRE es la asociación de cocineros y reposteros de Madrid, una organización con más de un siglo de historia que reúne a los distintos profesionales de la hostelería madrileña, tanto de la capital como de la región, para aunar esfuerzos y tratar de crear sinergias que hagan de la gastronomía madrileña un valor seguro y de excelencia. Cada año, sus miembros votan para entregar los premios de la asociación, divididos en 10 categorías. El palmarés de esta 52.ª edición de los Premios Gastronómicos ACYRE Madrid ha sido:

Premio ACYRE Madrid Mejor restaurante: OSA

Premio ACYRE Madrid Mejor cocinero: Óscar Velasco

Premio ACYRE Madrid Mejor pastelería: Estela Hojaldre

Premio ACYRE Madrid Mejor jefe de sala/sumiller: Óscar Marcos (Alabaster)

Premio ACYRE Madrid A toda una vida como referente en la gastronomía de Madrid (honorífico): Casa Botín

Premio ACYRE Madrid Mejor periodista gastronómica: Macarena Escrivá

Premio ACYRE Madrid Mejor puesto gastronómico de mercado: Lalopez (Mercado Antón Martín)

Premio ACYRE Madrid Labor empresarial: Grupo Arzábal

Premio ACYRE Madrid A la labor social a través de la gastronomía: Pepa Muñoz

Premio ACYRE Madrid Producto madrileño: Bombas, Lagartos y Cohetes de Vallekas