Quién es Emilio Sakraya, el nuevo novio alemán de Rosalía: campeón de karate, posible protagonista de ‘Alas de Sangre’ y padre

Emilio Sakraya en una imagen compartida en redes sociales (@emilio_sakraya_).

Rosalía es uno de los grandes rostros de la cultura española en el mundo. Ganadora de cuatro premios Grammy, ha cosechado grandes éxitos gracias a sus discos El Mal Querer y Motomami; sin embargo, su vida personal es otro de los grandes intereses para sus seguidores. Amiga de Harry Styles y Kylie Jenner, su vida social la ha llevado a casi pasar por el altar con el cantante Rauw Alejandro, con quien, tras cuatro años de relación, decidía romper en 2023.

Ahora, la de San Cugat del Vallés acapara todos los titulares por su romántica cita con el actor Emilio Sakraya, tras ser vistos por el medio estadounidense Deux Moi en un restaurante italiano en Beverly Hills. Entre besos y abrazos, abandonaron el lugar en el mismo coche y disparaban todos los rumores sobre una incipiente relación.

Ahora, después de ser vistos por las calles de Madrid, han sido pillados en Múnich, donde no se han cortado en comerse a besos. De esta manera, la catalana hace pública una relación que dará mucho de qué hablar y que llega un año después de disparar los rumores con el actor Jeremy Allen White. El intérprete de The Bear siempre sostuvo que entre ellos no existía más que una especial amistad; sin embargo, las imágenes de ambos fumando entre caricias se volvieron virales en redes sociales.

Por su parte, Emilio Sakraya ha preferido normalizar la relación a pesar de no haberlo gritado a los cuatro vientos. En su cuenta de Instagram compartió hace unos días varias fotografías que hacían suponer que no se encontraba solo en la ciudad alemana. Y ahora todo hace pensar que la persona que se encuentra al otro lado del objetivo es Rosalía.

Tras tes años de relación, Rosalía y Rauw Alejandro, una de las parejas más mediáticas, rompe su relación

Quién es Emilio Sakraya

A sus 28 años, Emilio Sakraya se perfila como uno de los rostros más prometedores del entretenimiento en Europa. Nacido en Berlín en junio de 1996, hijo de madre marroquí y padre serbio, este artista multifacético ha sabido abrirse camino tanto en la actuación como en la música, ganándose un lugar destacado en ambas industrias.

Su carrera comenzó a una edad temprana: con apenas nueve años ya protagonizaba anuncios publicitarios, y en 2010 debutó en el cine con Zeiten ändern dich, bajo la dirección de Bernd Eichinger. Además, su infancia estuvo marcada también por las artes marciales, disciplina en la que llegó a coronarse campeón alemán de karate dentro de la Asociación Mundial de Kickboxing.

Emilio Sakraya en una imagen compartida en redes sociales (@emilio_sakraya_).

El gran salto a la fama internacional le llegó con la serie Warrior Nun de Netflix en 2020, donde interpretó a JC, el carismático líder de un grupo criminal. Un año después volvió a la plataforma con Tribes of Europa, encarnando a Kiano, uno de los hermanos protagonistas de este drama futurista ambientado en una Europa postapocalíptica.

Y su talento no ha pasado desapercibido. En 2022 fue distinguido como uno de los Shooting Stars del cine europeo. Y, según explica Cinemanía, Sakraya podría meterse próximamente en la piel del protagonista del fenómeno literario firmado por Rebecca Yarros, Alas de Sangre, que podría ligarlo a Prime Video para tres entregas de la saga.

Pero Sakraya no se limita a la interpretación. También ha encontrado su voz en la música. Desde el lanzamiento de su primer sencillo en 2016, Down by the Lake, su carrera musical ha ido en ascenso. En 2020 publicó su primer álbum, Roter Sand, y temas como Cacio e Pepe, lanzado en 2024, le han permitido conectar con un público más amplio. Este último trabajo, además, contiene una revelación poco común en su trayectoria: en él habla por primera vez de faceta como padre, algo que muestra en algunas ocasiones en redes sociales.

Emilio Sakraya en una imagen compartida en redes sociales (@emilio_sakraya_).