Aitana se sincera sobre su vida sentimental: “Soy de flechazos, pero me cuesta mucho enamorarme”

Aitana en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El Hormiguero ha cerrado la última semana de mayo con la visita de Aitana, quien este jueves, 29 de mayo, se ha sentado en el espacio conducido por Pablo Motos para presentar su nuevo álbum Cuarto Azul, que se estrena este viernes. “Estoy muy nerviosa. Las expectativas pueden estar muy altas o a la gente, sinceramente, le puede dar igual, no creo que esté en el punto intermedio. Entonces, quiero ver un poco la reacción de la gente”, ha confesado la catalana, en el espacio de las hormigas Trancas y Barrancas.

La intérprete de Vas a quedarte también ha explicado que el título de su nuevo disco no es casual. “Significa muchísimas cosas. Me gustaba el juego de palabras de que fuese el cuarto disco con lo de ‘Cuarto Azul’, pero ‘Cuarto Azul’ en realidad es una habitación. Yo crecí en una habitación azul porque a mi madre le dijeron que yo iba a ser niño hasta los seis meses de embarazo. Se equivocaron y mi madre ya había pintado la habitación de azul, había comprado la ropa de niño... Yo me iba a llamar Hugo, o Izan, no sé muy bien, pero nací yo y ya me quedé con la habitación azul y crecí en la habitación azul”, ha explicado sobre su infancia.

“El azul refleja la tristeza, aunque para mí es paz y volver al lugar seguro. Y obviamente el año pasado a nivel psicológico, y estoy pasando por ello todavía porque no se cura de un día para otro, pasé un año muy fuerte a nivel mental y estuve haciendo este disco. Entonces, el disco se caracteriza por tener dos partes, la oscuridad, que es donde está más la ansiedad, la rabia, la frustración, la depresión; y luego todo lleva a la luz, a curarte en el cuarto azul, que es volver a mis principios", ha detallado, dejando entrever que este álbum refleja una parte muy especial de su vida, pues es un reflejo de su propio proceso de introspección y superación emocional.

“Me he enamorado muy poco”

Además, la catalana también ha anunciado su gira Metamorfosis Season, que tendrá tres únicos conciertos, uno de ellos será celebrado el 19 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona y los otros dos el 30 y 31 de julio en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. La entrevista de la que fuera participante de Operación Triunfo ha tomado otro tono cuando sacó a la luz confesiones personales que dejaron una profunda impresión en los espectadores.

“Soy una chica supervulnerable, muy perfeccionista, pero con muchos miedos. Me he equivocado bastantes veces, la he cagado muchas veces, pero no cambiaría nada”, ha confesado, sobre cómo se percibe a sí misma. Estas palabras reflejan una perspectiva sincera y humilde sobre los altibajos de su trayectoria.

No obstante, Pablo Motos ha querido destacar una de las canciones que integra su nuevo álbum, Sentimiento natural, que trata del amor a primera vista. Ha sido entonces cuando el de Requena ha tenido curiosidad por saber si Aitana es enamoradiza. “Yo creo que soy de flechazos, pero no me he enamorado mucho, me he enamorado muy poco, me cuesta mucho también enamorarme. Es verdad que eso era más cuando era adolescente, porque ahora estoy tomando medicación desde hace unos meses y las emociones las tengo un poquito más reguladas. Y eso lo noto mucho, a la hora de querer a alguien lo noto, estoy más serena, pero sí, soy de flechazos", ha admitido.