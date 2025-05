Una soltera de ‘First Dates’ le cuenta a su cita cómo la echaron de su casa antes que a los okupas: “He sido fuerte para no caer en una depresión”

Angelito y Ana Isabel en First Dates (Montaje Infobae, Cuatro España)

En la última entrega del programa First Dates, Ana Isabel protagonizó una cita cargada de sinceridad y momentos intensos al relatar una experiencia personal muy dura. Frente a Ángel, un hombre que prefiere que le llamen “Angelito” antes que “don Ángel”, Ana Isabel explicó cómo perdió su hogar tras años de okupas, y cómo logró salir adelante pese a las dificultades.

Angelito, como se presentó él mismo ante Carlos Sobera, es un hombre con un pasado ligado a la comunicación y la función pública. “Me conocía desde hacía muchos años porque había tenido mi propio medio de comunicación y había sido funcionario los últimos años. Tengo una buena jubilación e intento disfrutar y pasar el menor tiempo posible en Madrid”. A sus 57 años, disfruta de los deportes de riesgo y es motero, cualidades que comparte con su difunto amigo Roberto, y busca ahora a una compañera “espontánea, con cierta cultura y con una sonrisa cautivadora”.

Ana Isabel, por su parte, es una mujer optimista que ha vivido fuera de España: “Me fui a Inglaterra por primera vez con 24 años. Estuve 12 años, estudié inglés, informática, me saqué un máster de profesorado…”. Al verla, Ángel la describió como una persona “limpia, educada, elegante”. Pronto la conversación derivó hacia las vidas que han llevado ambos, y Angelito explicó que fue empresario en medios, pero que “la crisis del 2008 me dejó sin nada, perdí hasta mi casa en el centro de Madrid”. “La vida me dio una nueva oportunidad con 57 años y regresé a la administración”.

“Estoy enamorado de una mujer que no me hace ni puñetero caso”

Angelito y Ana Isabel en First Dates (Cuatro España)

Fue entonces cuando Ana Isabel compartió una de las partes más emotivas de la velada, su experiencia vital más dura: “He vivido de acogida con inmigrantes que vienen en pateras y he vivido con ellos, es una experiencia, he pasado un infierno”. La soltera relató que su casa había estado okupada durante ocho años, y cuando se le acabaron los ahorros, llegó a ser expulsada del domicilio. “He sido fuerte para no caer en una depresión”. Actualmente, vive con su gato, “es genial, mejor que las personas, me espera en la cama todas las noches”. Aunque Angelito admitió que no es muy fan de los gatos —“yo soy más de perros”—, reconoció que a veces se los cuida a sus amigas.

El diálogo se tornó más distendido cuando Ana Isabel contó que sale a correr para mantenerse activa, aunque reconoció que no es muy constante: “Salgo a correr, pero no corro”. Angelito, con humor, coincidió: “Yo tampoco, correr es de cobardes”, y compartió que fue boxeador titulado y que también practicó vuelo con motor, deporte que probablemente le dificultaría seguir el ritmo a su cita.

A la hora de hablar de ocio, Ana Isabel confesó que le encanta bailar y que suele tomar un licor para animarse en sus salidas, principalmente por la zona de Serrano y Avenida de América. Angelito, en cambio, se mostró poco entusiasta con esos lugares: “No me gusta el ambiente de Serrano, soy más de los templos de la música house”. Por tanto, parecía vislumbrarse que tenían gustos dispares en cuanto a ocio nocturno.

"First Dates" es un programa de Cuatro en el que personas desconocidas comparten una cena en un restaurante y, tras conocerse, deciden si quieren tener una segunda cita fuera del programa.

Cuando la conversación se centró en lo que ambos buscaban, Angelito fue claro al describir a la mujer ideal: “Busco una mujer con cierta cultura, con la que poder hablar de todo. Estoy buscando una compañera de vida”. Sin embargo, reconoció que físicamente Ana Isabel no encajaba del todo con su perfil, aunque le propuso “conocerse un poquito mejor y ver qué podía surgir”.

El soltero hizo una confesión personal: “Estoy enamorado de una mujer que no me hace ni puñetero caso, de la mujer que aparece en mi foto del WhatsApp, pero soy muy pesado y tengo la sensación de que terminará haciéndome caso”. Le pidió permiso a Ana Isabel para invitar a esa mujer a cenar, y ella respondió que sí le gustaría repetir, pero que en otro plan: “Podíamos tomarnos algo, pero en otro plan porque no es el perfil que estaba buscando”. Ana Isabel quiso saber cómo era el tipo ideal de Ángel, pero él evitó mojarse demasiado, limitándose a decir que era algo “muy complicado”. La cita terminó con su despedida cordial: “Ha sido un placer, hasta la próxima, si está de Dios…”.