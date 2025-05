Gana 9 millones de euros en una casa de apuestas, pero la administración alega que fue una ilusión “producida por un blackout del sistema”: la Justicia le da la razón al afortunado

Una máquina tragaperras en una casa de apuestas (UNSPLASH/Europa Press)

La suerte está solamente del lado de unos pocos. Son escasas las personas que han conseguido ganar un gran premio de lotería o apuestas, pero muchos los que sueñan con ello, ya sea para comprarse una casa más grande, un coche nuevo o pagar algunas deudas que se tenían pendientes.

Un hombre de Roma vio cumplido este deseo, pero ha tenido que luchar para que la justicia le permita cobrar su premio, según informa el medio La Nazione. Fue el 16 de abril de 2012, en una casa de apuestas de la capital italiana, cuando la máquina en la que se encontraba apostando comenzó a destellar y dispensó un recibo de nueve cifras: el jugador había ganado 9 millones de euros, una cantidad que no se ve todos los días, ni siquiera en estos establecimientos.

Sin embargo, Snai, la empresa operadora de apuestas en Italia, no reconoció la victoria y aseguró que había sido producida por un fallo en el sistema a consecuencia de un ataque de hackers que afectó a la red nacional. El Tribunal de Lucca y el de apelación de Florencia confirmaron la versión de Snai, pero ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón al jugador en un nuevo juicio de apelación en el que este reclamaba los 9.597.304,64 euros o, al menos, los 500.000 de bote máximo que puede repartir la máquina.

La decisión del Tribunal Supremo

Snai mantiene que la victoria no fue real, sino que la empresa externa que gestiona el sistema central, Barcrest (con sede en Londres), había experimentado un fallo temporal ocurrido entre las 13.37 y las 13.53 horas. De esta manera, se emitieron 241 botes millonarios en 174 terminales de toda Italia.

Pese a ello, el Tribunal Supremo ha declarado que este informe pericial no es suficiente: “Si, debido a una anomalía o mal funcionamiento del sistema informático , que en todo caso es determinado y no imputable al jugador, se emite una combinación ganadora, el operador de la lotería instantánea, que en todo caso es responsable ante el jugador solo dentro de los límites del pozo de premios puesto a disposición y conocido por el jugador, está obligado a pagar el premio al titular del recibo ganador, y no puede invocar la imposibilidad de la ejecución por razones que no le sean imputables”, escriben los jueces.

Sin embargo, esto no implica que el ganador recibirá los más de 9 millones de euros que indicaba el recibo, puesto que Snai solamente está obligada a pagar “la cantidad de 500 mil euros, equivalente al bote máximo que puede alcanzarse pacíficamente en los juegos de videolotería”. Por tanto, “aunque el recibo en posesión del jugador documente una ganancia mucho mayor, el jugador no puede reclamar el pago del premio que exceda este límite máximo, porque la obligación relacionada por parte del operador no puede ser excedida ya que era bien conocida por él en el momento en que se solicitó su apuesta”.

De esta manera, puesto que el ganador conocía en el momento en el que ganó que la victoria máxima era esa, su premio no puede ser de 9 millones de euros, pero sí de 500.000. Pese a que la suma final es significativamente menor, la decisión del Tribunal Supremo supone una gran suerte para el jugador, que ha tenido que luchar para poder alcanzar un premio del que hasta el momento no había recibido ni un euro.