Mónica Cruz reivindica su faceta como madre soltera: “Yo no voy a dejar a mi hija por si aparece alguna persona en mi vida”

Mónica Cruz, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Mónica Cruz, actriz y colaboradora de televisión, se ha convertido un año más en el rostro de los nuevos productos de cosmética de la marca Clarel. Presumiendo una piel bronceada y cuidada al detalle, la hermana de Penélope Cruz realiza un balance de su vida personal, su faceta como padre y, además, revela los productos que son imprescindibles en su rutina de cuidado facial.

La intérprete de UPA Dance detalla en una rueda de prensa ante diferentes medios, entre ellos Infobae España, que ella no solía cuidar su piel. Sin embargo, con el paso del tiempo aprendió a adquirir estos hábitos. “Cuando era joven le daba menos importancia, y reconozco que hice alguna burrada, pero ahora por supuesto que no. También cuido de que mi hija se proteja y ahora, con 12 años, ya lo hace bien”, manifiesta, dejando entrever que es un ejemplo a seguir para su primogénita, Antonella.

La actriz también saca a la luz que los productos que no pueden faltar en su rutina de skincare son “una buena crema hidratante y mi protector solar, una crema corporal o un aceite glow”. A sus 48 años, Mónica luce un físico envidiable. Y es que, aunque afirma que no pasa gran parte de su día en el gimnasio, sí cuida mucho “la piel, la alimentación, el descanso y tomar vitaminas”. “No tengo ningún tipo de alimentación estricta. Como sano porque quiero estar sana, pero no por ello dejo de darme caprichos. Es bueno para el cuerpo”, admite en la presentación de la campaña de prevención del sol de Clarel.

Penélope y Mónica Cruz en una alfombra roja (Europa Press)

Plenamente feliz junto a su hija

Otro de los temas que toca Mónica Cruz es su faceta como madre. En el año 2013, la madrileña se convirtió en madre soltera mediante inseminación artificial, una decisión que ha convertido la maternidad en el eje centrar de su vida personal y profesional. De hecho, se encuentra afrontando la etapa de adolescencia de su hija. “Es una fase a la que le tienes un poco de miedo, aunque también tiene cosas bonitas. Hay que saber estar ahí sin parecer pesada”, afirma.

La actriz también detalla que mantiene una buena relación con su primogénita y, de hecho, pasan mucho tiempo juntas. Además, admite con orgullo que su hija está muy volcada en el voleibol, asegurando que entrena con pasión y es buena estudiante. Centrándose en su vida personal, Mónica Cruz deja claro que se encuentra “muy feliz viviendo sola con su hija”, haciendo referencia a que se encuentra soltera. “En este momento no tengo pareja, y estoy muy bien así. Y si tuviera, no cambiaría mi rutina. Cuando tienes una edad, buscas un amor maduro, priorizando la calidad frente a la cantidad”, indica. Además, subraya que su hija sigue siendo su prioridad: “Yo no voy a dejar a mi hija por si aparece alguna persona en mi vida”.

Mónica Cruz, concursante de 'Maestros de la costura Celebrity'. (Helena Margarit Coratdellas)

Mónica también recalca que mantiene una muy buena conexión con sus hermanos, Penélope y Eduardo, a quien no veía desde hacía más de dos años. “Si él no hubiera venido, hubiéramos viajado a Los Ángeles, que es donde vive. Ya era demasiado tiempo sin vernos. Somos una familia muy unida y nos encanta reunirnos”.

Su pasión por crear

Mónica Cruz también hace un balance de su vida profesional: “Me encanta la tele. Ahora estoy en Zapeando. Estoy aprendiendo bastante y me da la vida porque es en directo. Yo echo de menos el teatro, cuando sube el telón y que pase lo que pase. Los rodajes me aburrían mucho, me desesperaban”.

Sobre su participación en Maestros de la Costura, la actriz asegura haber disfrutado mucho. “Me lo pasé muy bien, aprendí mucho, y además el diseño me vuelve loca desde siempre”, admite. Su pasión por la moda la ha llevado a dedicarle su tiempo libre al diseño y la costura. “Ahora tengo mi máquina de coser, hago mis propios diseños, y mi hija ya me pide que le haga arreglos”, añade entre risas. “Me encantaría lanzar mi propia línea de ropa. Estoy aprendiendo, las cosas tienen que ser paso a paso”.