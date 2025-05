La infanta Sofía se gradúa de Bachillerato en Gales arropada por Felipe VI y Letizia

La Infanta Sofía recibió su diploma de manos de Naheed Bardai, director del UWC College de Gales y Jill Longson, presidenta del Comité de Gobierno del UWC Atlantic College y antigua alumna de 1981 (EFE/EPA)

Los reyes de España, Felipe y Letizia, han asistido este sábado a la ceremonia de graduación de su hija menor, la infanta Sofía, en el UWC Atlantic College de Gales, donde ha terminado sus estudios de Bachillerato Internacional después de dos años. La infanta Sofía, que cumplió la mayoría de edad el pasado 29 de abril, es una de los 195 estudiantes graduados este año -61 hombres y 134 mujeres-, que provienen de 58 nacionalidades y reúnen 29 primeras lenguas diferentes.

La casa real ha difundido unas fotografías en las que se observa a Felipe VI y a doña Letizia en las inmediaciones del colegio junto a su hija Sofía, que ha escogido un mono de color rojo para la ocasión. Su alteza real ha recibido el diploma de manos de Naheed Bardai, director del UWC Atlantic College de Gales, y de Jill Longson, presidenta del Comité de Gobierno del UWC Atlantic College y antigua alumna de 1981.

En el momento de subir al escenario para recoger su certificado de estudios, la tutora del UWC College ha dicho: “El recorrido de Sofía ha estado marcado por su perseverancia y un notable crecimiento personal, y ha pasado de ser una escuchante empática y afectuosa por naturaleza a ser una ‘compañera de apoyo’ acreditada. Verdadera amiga en los momentos difíciles, echaremos mucho de menos la calidez y el espíritu vibrante de Sofía”.

‘La celebración de los que terminan los estudios’

La graduación, conocida en el colegio como Leavers celebration (la celebración de los que terminan los estudios), tiene lugar con la participación de los alumnos y sus familiares de este colegio, cuya sede es el castillo de San Donato, del siglo XII, situado a 35 kilómetros de Cardiff y a unos 270 de Londres.

El centro, que alberga a estudiantes de numerosas nacionalidades y religiones diferentes, pertenece a la organización Colegios del Mundo Unido (UWC, en sus siglas en inglés), una red cuyo leitmotiv es “promover el entendimiento internacional a través de la educación”.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, posan junto a la infanta Sofía antes de su graduación en el UWC Atlantic College de Gales (EFE/Francisco Gómez)

En la ceremonia ha faltado su hermana, la princesa Leonor, por encontrarse en República Dominicana como parte de su travesía con el buque escuela de la Armada española Juan Sebastián de Elcano, de escala en Santo Domingo. El 20 de mayo de 2023, la primogénita de Felipe VI y Letizia celebró su graduación en el mismo centro galés, donde también cursó el Bachillerato Internacional antes de iniciar su formación militar.

“Leonor, tu amor por las conversaciones constructivas no conoce fronteras. Tu pasión inquebrantable por aprender, entender a la gente y explorar perspectivas diversas ha enriquecido tu experiencia en UWC. Echaremos de menos tu humor”, expresaron entonces dos representantes del centro sobre la princesa mientras recogía su diploma.

Siguiendo los pasos de su hermana mayor, meses más tarde, en agosto de 2023, Sofía llegó a este centro educativo de Gales para cursar bachillerato después de haber completado sus estudios de Educación Secundaria en el colegio privado Santa María de los Rosales, en Madrid.

Sin embargo, tras la graduación de este sábado, la trayectoria académica de la infanta diferirá de la de la princesa, pues la casa real no contempla la posibilidad de que tenga una formación militar. No obstante, todavía no se conoce la decisión que tomará sobre sus estudios universitarios ya que, según explicaron recientemente fuentes de Zarzuela, consideraba varias opciones para el próximo año.

*Información de EFE