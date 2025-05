El hombre que fingió su muerte y llegó en helicóptero a su propio funeral es condenado ahora por otro fraude: deberá pagar 50.000 euros

David Baeten. (TPMP)

David Baeten, un hombre belga de 49 años, es más conocido como ‘Ragnar El Loco’. Y su historial hace honor al sobrenombre: ‘falleció’ en 2023, pero mientras se celebraba su funeral en la localidad de Oupeye apareció un helicóptero desde el que descendió él mismo, vivo y coleando. Todo había sido una broma, una puesta en escena filmada y difundida en las redes sociales con la que hacerse famoso.

Por un lado, la jugada no le salió mal: aprovechando la polémica, David Baeten apareció en programas de entretenimiento de la televisión de su país y se convirtió en una figura conocida. Por otro lado, se metió en líos legales. Fue acusado de fraude y desvío de fondos, ya que vivía de las ayudas sociales. “Es normal preguntarse cómo un beneficiario social puede permitirse eso”, comentó entonces el juez. “El helicóptero y los gastos del funeral fueron financiados por una empresa de producción, no pagué nada”, sostuvo el acusado. Esta declaración, sin embargo, no fue suficiente para exonerarlo de las acusaciones de fraude.

Y ahora, según informó el tribunal correccional de Lieja, Baeten ha vuelto a las andadas y acaba de ser multado con 12.000 euros por defraudar al CPAS (Centro Público de Acción Social) mientras obtenía ingresos de una lucrativa crianza de bulldogs franceses. ‘Ragnar El Loco’ recibía estas ayudas sociales por ser dueño de los perros y cuidar de ellos, pero resulta que se dedicaba a venderlos.

De acuerdo con el medio belga DH, “el análisis de la cuenta de Instagram de David Baeten demostró una actividad de venta de cachorros”, lo que evidenció que no se trataba de una simple actividad secundaria. De acuerdo con el tribunal, Baeten habría recibido ingresos por un total de 29.925 euros desde marzo de 2019 hasta marzo de 2023, además de 19.000 euros en pagos que no declaró durante el mismo período. La investigación reveló que la crianza de perros se llevaba a cabo en una granja en Soumagne, ocupada por su compañera sentimental, de 29 años, quien también era beneficiaria social en ese momento. Sin embargo, el tribunal absolvió a la mujer de las acusaciones, determinando que solo Baeten era el beneficiario de los ingresos generados por la crianza. Baeten deberá pagar 50.000 euros en multas.

Un largo historial delictivo

Además de las acusaciones relacionadas con la crianza de perros, David Baeten ha enfrentado otros cargos en el pasado por haber recibido indebidamente un ingreso de integración social de octubre de 2018 a enero de 2022, sumando un total de 49.962,78 euros. El historial de Baeten no es nuevo en el ámbito judicial. Antes de estos eventos, ya contaba con 14 condenas por infracciones de tráfico, agresiones y proxenetismo. Según el medio belga, ‘Ragnar El Loco’ trabajó un tiempo regentando un bar en España, aunque no ofrece más detalles al respecto.

A pesar de la condena, el tribunal destaca que “los intereses civiles han sido reservados”, y se espera que el CPAS reclame las sumas indebidamente percibidas, lo que indica que el proceso para recuperar los fondos aún está en curso.