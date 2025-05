El gran apagón pudo deberse a un “experimento” fallido del Gobierno con las renovables, según ‘The Telegraph’

Un grupo de personas descansa en las escaleras de la estación de tren de Atocha durante un apagón, en Madrid. (REUTERS/Ana Beltrán)

Mientras la investigación sobre el gran apagón sigue en marcha en España –el Gobierno ha fijado un plazo de entre tres y seis meses para dilucidar lo sucedido– , el diario londinense The Telegraph ha sorprendido con una información acerca de la supuesta causa del histórico suceso, que dejó sin electricidad a millones de personas en la Península Ibérica el pasado 28 de abril.

Citando a fuentes de la Unión Europea, el periodista Ambrose Evans-Pritchard sostiene que las autoridades españolas “estaban realizando un experimento antes de que el sistema colapsara, para evaluar hasta dónde podrían aumentar la dependencia de las energías renovables en preparación para la rápida eliminación gradual de los reactores nucleares en España a partir de 2027″. “El gobierno parece haber acelerado el ritmo de forma imprudente, antes de realizar las inversiones necesarias en una sofisticada red inteligente del siglo XXI capaz de gestionarlo”, añade.

En este sentido, compara este episodio con el accidente de Chernóbil en 1986, “que comenzó como una prueba para simular lo que le sucede a un reactor en enfriamiento en condiciones de apagón. Los operadores ignoraron las advertencias de que el reactor número cuatro tenía muy poca energía. Esto desencadenó una falla en cascada”.

La patronal cargó contra la investigación europea

En su artículo, el periodista carga contra la investigación, haciéndose eco de las recientes críticas de la patronal del sector eléctrico, Aelec, en las que cuestionaban la investigación europea. Si bien, el autor va más lejos y afirma que los representantes de las eléctricas estuvieron “a punto de calificar toda la investigación de farsa”.

En realidad, a tenor del comunicado emitido el pasado martes, esta organización, que representa a Iberdrola, Endesa y EDP, cargó contra la omisión en la investigación europea de “importantes oscilaciones de tensión en toda la red ibérica” antes del apagón, tanto en la misma mañana del cero energético como en la semana previa. “Sorprendentemente, el análisis preliminar que Entso-E, entidad que coordina y agrupa a los Operadores del Sistema europeos, ha hecho del incidente ignorando esta circunstancia, y afirma que la red estaba en situación normal segundos antes del apagón”, reza el texto.

Estas compañías afirmaron haber “observado e informado” a las autoridades competentes “de una extrema subida de tensión en la red eléctrica que provocó la desconexión automática de instalaciones de generación y consumo de las empresas”. De hecho, los días 22 y 24 de abril ya habían registrado “variaciones que provocaron la desconexión automática de instalaciones de generación y de clientes”. “Desde la asociación queremos llamar la atención sobre el hecho de que la cronología [de Entso-E] se circunscribe solo a los 20 segundos anteriores al colapso y evite una mención a las oscilaciones [previas] de tensión”, dijo Aelec.

Tras esta información, el PP ha aprovechado para arremeter contra el Ejecutivo, dando por válida la información suministrada por este medio, que no detalla las fuentes más allá de señalar que proceden de “Bruselas”. “Los españoles no deberían enterarse por los medios extranjeros de los motivos que habrían causado un apagón que dejó sin luz a dos países de la Unión Europea por culpa de las excentricidades energéticas del Gobierno. Sánchez no solo habría ocultado la verdad, sino que además ha intentado distraer la atención de los ciudadanos hablando de un ciberataque que solo ha existido en el argumentario defensivo diseñado desde La Moncloa”, han subrayado este viernes voces populares.