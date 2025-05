Terelu Campos desvela en ‘Supervivientes’ nuevos detalles sobre su relación con Álvaro Muñoz Escassi

Terelu Campos en 'Supervivientes'. (Telecinco)

Terelu Campos está aprovechando al máximo su regreso a la isla de Supervivientes 2025, donde está mostrando un lado más distendido y cercano ante las cámaras, y sin dejar de ser ella misma. En medio de la convivencia con el resto de concursantes, la presentadora lleva varios días bromeando sobre el affaire que mantuvo en el pasado con su compañero y amigo Álvaro Muñoz Escassi, un tema que sigue generando interés entre sus compañeros y el público, ya que era desconocido hasta este concurso.

En la gala de este jueves, durante una conversación con Jorge Javier Vázquez, Terelu hizo un comentario con humor con el que volvió a sacar el tema: “¿A qué le queda bien el bañador a Álvaro? Entiendo que os hayáis quedado sin palabras”. Con esto provocó que hicieran un primer plano al jinete, que no podía contener la risa. Y es que sus compañeros no han dejado de insistir para que dé más detalles sobre ese encuentro, algo del o que ella no quiere hablar: “Me queréis sacar mentira por verdad, vais a venir a robarle a la policía, vamos”.

Álvaro tampoco dejó pasar la oportunidad y añadió más detalles: “Me acuerdo hasta de cómo iba vestida”. Una confesión a lo que Terelu respondió con una advertencia divertida: “que no te vayas de la lengua”.

Terelu Campos en 'Supervivientes'. (Telecinco)

Aunque la presentadora ha reconocido en varias ocasiones que su vida sentimental no atraviesa su mejor momento, en Honduras se la ha visto disfrutar con compañeros como Escassi o Montoya, compartiendo risas y juegos. “Yo me estoy dejando, para una vez… Yo estoy muy cerrada, pero aquí estamos al aire libre, muy en libertad”, confesó.

Ante la insistencia de Jorge Javier por conocer más sobre su pasado amoroso con el Álvaro, Terelu fue clara: “Ya dije que he olvidado casi todo”, expresó, dando así el tema por zanjado.

La reacción de Sheila Casas

Si bien lo que está sucediendo entre Terelu y Álvaro es muy divertido, hay que recordar que Escassi tiene pareja. Ella es Sheila Casas, la hermana de los actores Mario y Óscar Casas. Este jueves pudo ver la gala desde casa y ser testigo directo de cómo su nombre no deja de salir a relucir en la isla.

Mensaje compartido por Sheila Casas en sus redes. (Instagram)

El jinete suele nombrarla cuando va a nominar para recordarle lo mucho que la quiere y, de paso, se besa varias veces la mano, donde tiene un tatuaje de un corazón que le recuerda a ella.

A través de sus redes sociales, la madrileña reaccionó al tema del bañador de su novio, desvelando que “y yo que le dije que se llevara uno y no quiso”. Confesaba así que ella le hizo la misma petición que ahora le hizo Terelu, a quien sí ha hecho caso. Pero lejos de molestarse, Sheila añadió varios emojis con los que mostraba lo divertido que le parece todo. “Love you (te quiero)”, ha añadido en la publicación, dejando claro que es el mejor apoyo de Álvaro.