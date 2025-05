Indignación entre los opositores de RTVE (otra vez) por la falta de transparencia y la filtración de exámenes: “El proceso en sí mismo ya está viciado”

Indignación entre los opositores de RTVE (otra vez) por la falta de transparencia y la filtración de exámenes. (Montaje Infobae)

Las polémicas que rodean las oposiciones de Radiotelevisión Española (RTVE) parecen el cuento de nunca acabar. Hace menos de un año, en septiembre de 2024, se hizo público el escándalo de una filtración de un examen de las oposiciones para los puestos de periodista, que llegó incluso a desencadenar un proceso judicial. Ahora, además de enfrentarse a más acusaciones sobre la posible difusión de otra prueba práctica, los informadores que llegaron a la fase final del proceso de selección han denunciado la falta de transparencia al recibir las notas de sus exámenes prácticos sin desglose y prácticamente sin posibilidad de reclamación.

Y es que hace unos días se hicieron públicas las calificaciones provisionales de la segunda prueba, de carácter práctico, del proceso de selección para cubrir las plazas del departamento de información y contenidos, es decir, de periodista. El problema comienza cuando las notas se han emitido sin detallar específicamente qué puntuación se ha obtenido en cada prueba, siendo un total de tres. Además, desde la corporación han rechazado facilitar a los opositores una copia de su propio examen, y esta negativa les ha resultado llamativa a quienes han pasado por todo este procedimiento.

“De todo menos transparente”

Infobae España ha hablado con algunos de los opositores. Uno de ellos, aun habiendo aprobado, reconoce que no tener las notas desglosadas y no saber qué se ha sacado en cada prueba deja entrever “una falta de transparencia”. “La información que nos llega desde los sindicatos y por parte de miembros del tribunal es que no van a publicarse las notas desglosadas en ningún momento”, nos ha asegurado. Asimismo, reconoce que “no tiene ningún sentido que solo se publique una nota, cuando ya venimos de un proceso que ha sido de todo menos transparente”, refiriéndose a la filtración del examen de la prueba teórica. “Creo que el proceso en sí mismo ya está viciado, y no costaba nada hacer algo medianamente bien. No entiendo por qué no se publican”, sentencia.

“Al final, el no dar las notas desglosadas, lo que hace es que no reclames”, opina otro de los opositores, reconociendo que “si reclamas te pueden bajar las notas”. Aunque este opositor también superó la parte práctica, reconoce que “si yo supiera en qué apartado me ha ido mal, pues a lo mejor si reclamaría, pero tampoco te vas a arriesgar”. Ambos han pedido permanecer en el anonimato.

RTVE: “En las bases no se especifica que alguien deba contestar”

Por parte de los sindicatos, CGT ha sido el único que ha respondido a nuestras preguntas. Desde la sección sindical nos afirman que, además de no desglosar las notas, algunos exámenes han sido invalidados por criterios que no se sabe si se comunicaron debidamente. “Nosotros pedimos información a la dirección de Recursos Humanos sobre qué instrucciones se les dio a quienes hicieron el examen, y simplemente nos han dicho que es la que se dio en ese momento. Puede ser que nunca se diera, o que se diera oralmente, pero, ¿cómo pruebas que sí se dio? No hay ninguna prueba”, explican.

A su vez, reclaman la falta de respuesta por parte de RTVE, ya que “cada vez que alguien pregunta a RTVE, nadie responde, porque se excusan en que en las bases no se especifica que alguien deba contestar. Y en eso se apoya la empresa”. “De hecho, hay gente que ha escrito y que les han respondido eso, que es que no tienen obligación”, sentencian desde el sindicato, recalcando que “hay mucho oscurantismo”.

Infobae España también se ha puesto en contacto con RTVE, pero desde la entidad pública no han querido hacer declaraciones sobre este asunto. Actualmente, el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid mantiene abierta una investigación por presuntas irregularidades en la prueba para el puesto de informador y contenidos. En este caso, están implicados dos empleados vinculados a UGT, quienes enfrentan acusaciones por revelación de secretos entre particulares.

RTVE suspendió los exámenes de oposición minutos antes de su comienzo por la filtración del examen. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

Más filtraciones desde RTVE: presunta distribución de pruebas prácticas de Imagen y Sonido

Una de las últimas polémicas ha sido destapada recientemente por el sindicato CGT, quienes han denunciado la difusión de pruebas prácticas de algunos aspirantes a puestos de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido.

“La señal se distribuyó internamente dentro del circuito, de tal modo que todo el personal en el centro con un monitor de trabajo conectado a radiofrecuencia interna pudo visualizar el contenido y desarrollo de las pruebas”, aseguran desde el sindicato, añadiendo que, al tener acceso a las pruebas, se podían comprobar “los requerimientos del comité de valoración y la actuación de cada uno de los aspirantes”. Así, piden la suspensión de esta prueba práctica porque “no se puede garantizar que no existan personas candidatas con una información muy pormenorizada de las pruebas frente al resto”.

Desde RTVE emitieron un comunicado poco después en el que rechazaban cualquier tipo de irregularidad: “Se solicitó un informe al Comité de Valoración de la prueba, integrado por representantes de la empresa y de la parte social, quien revisó toda la documentación y grabaciones disponibles. El informe confirma que la única señal que pudo verse brevemente fue una vista conjunta de las cámaras, sin mostrar nunca información personal ni aportar ventaja alguna a los candidatos”, se puede leer.

Este mismo comunicado concluye con RTVE reafirmando “su compromiso con la transparencia y la objetividad en sus procesos de selección y pide prudencia en las comunicaciones para no minar la confianza en el proceso”.