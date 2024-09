La anécdota de Fàbregas en una salida nocturna de la Selección tras llevarse por delante a un ciclista accidentalmente: “Abrí la puerta y salió volando”

Cesc Fàbregas celebra tras ganar a Italia en los cuartos de final de la Eurocopa 2008. (Georg Hochmuth/EFE)

Cesc Fàbregas, exfutbolista e internacional español, colgó las botas en julio de 2023 en el Como italiano. Después de marcharse del interior del campo, pasó al banquillo como entrenador. El español se convirtió en técnico en noviembre de ese año, como reemplazo de Moreno Longo. Y, nada más llegar, obró el milagro, 21 años después el equipo lombardo ascendió, de forma directa, a la Serie A.

El catalán siguió los pasos de varios de sus excompañeros, como Xabi Alonso o Xavi Hernández. El principio de temporada no está siendo exitoso, y se sitúan en último lugar. En las tres jornadas que han disputado, solo han logrado sumar un punto, que llegó en el primer partido contra el Cagliari, que va 16º. No obstante, Fàbregas ha tenido tiempo de pasarse por el pódcast The Rest Is Football con Gary Lineker, también exfutbolista y jugador del Barça.

Durante el programa recordó una de las anécdotas más accidentadas de su carrera, aunque no sucedió en el campo. Durante una salida nocturna junto a sus compañeros de selección, en el tiempo en el que era jugador del Arsenal, se llevó por delante a un ciclista. La noche no acabó en un restaurante o en una discoteca, sino en una comisaría de policía en Alemania durante el Mundial de 2006. Al final, el mediocentro y el resto de la plantilla acompañó al hombre ensangrentado hasta el hospital.

Una escapada accidentada

El actual entrenador del Como explicó cómo sucedieron los acontecimientos: “En Alemania, en el Mundial, jugamos el primer partido. El entrenador, Luis Aragonés, dijo: ‘Tenéis la noche para salir’. Así que con Puyol, Iniesta, Xavi y Luis García, decidimos salir una noche y fuimos a un restaurante japonés que a todos nos encantaba en ese momento”.

Luis Aragonés entrenando a la selección española

“Cogimos un Range Rover grande para llevarnos a todos allí y el conductor nos dejó justo delante del restaurante. En realidad no era un sitio para aparcar, pero te dejan a un lado”, indicó. Sin embargo, esto le jugó una mala pasada: “No miré y debería haberlo hecho. Entonces abrí la puerta y un ciclista pasó muy rápido. Salió volando después de contactar con la puerta. No sabía qué hacer. Ves a un ciclista en el suelo inconsciente, sangrando, gracias a Dios llevaba casco. Todos estábamos muy preocupados”.

“Luego llegó la policía y fue una reacción un poco estúpida, yo era joven”, comentó. Los agentes les preguntaron que quién habido sido el que abrió la puerta y Fàbregas no supo cómo actuar: “Bromeando como adolescente que era contesté: ‘¡Puyol! ¡Puyol!’. Señalé a Puyol, que quería matarme”. En aquel entonces, el ahora entrenador tenía 18 años, mientras que el defensa tenía 28 años.

“Tuvimos que ir a comisaría, estuvimos allí tres horas y tuvimos que pagar una multa. Volvimos al hotel a dormir un poco, preocupados, y a las ocho de la mañana llamaron a la puerta. Era Luis Aragonés...”, apuntó. “Entré en pánico, porque sentí que algo no iba bien. Pero me dijo: ‘¿Sabes qué? El ciclista estaba borracho... estas cosas pasan. Si te contara las cosas que he hecho en mi pasado, no te preocuparías en absoluto. El ciclista está bien, gracias a Dios’”, finalizó.