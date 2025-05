Los mejores podcasts de Spotify España para escuchar este día

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Los podcasts son productos de audio que están disponibles a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Spotify y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Acá traemos un listado de las producciones más populares del momento

1. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada. En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

2. ZZEN Talks

Una conversación que va de lo profundo a lo cotidiano, de lo divino a lo humano, de lo celestial a lo mundano y, sobre todo, desde el cariño y la pasión por el conocimiento. Aquí, enn ZZEN Talks, buscamos ayudar a todos aquellos que buscan descubrir que hay más allá de ellos mismos, entender mejor el mundo que les rodea. Prueba nuestro nootrópico https:zzenlabs.comproductszzen-nootropic hecho en España con productos 100% naturales y consigue esa ayuda que necesitas para mejorar tu concentración y tu memoria, así como reducir el estrés, el cansancio y la ansiedad.

3. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

4. Poco se Habla! Briten y Xuso Jones

"Poco se Habla" es un podcast lleno de humor y espontaneidad creado por Ana Brito de "El Show de Briten" y Xuso Jones, dos creadores de contenido en alza. En este podcast, tratarán temas tabú de los que poco se hablan con mucha naturalidad, sinceridad y desmitificando teorías. Y lo harán con un invitado diferente cada semana. El objetivo de Ana y Xuso; hacer reír, pasárselo bien y llenarse la cartera de billetes. "Poco se Habla" es una producción de PodiumPodcast y ha sido galardonado como Mejor Anfitrión y Anfitriona en los III Premios Ondas Globales del Podcast.

5. Doble de Drama

Bienvenidx al podcast Doble de Drama Protagonizado por Celo y Melo (no, no son la misma persona) Nuevo podcast cada Jueves

6. Tu amiga psicóloga

Bienvenidos a "Tu Amiga Psicóloga" Aquí hablamos de salud mental y de la vida en general, siempre desde un enfoque sencillo y cercano. La idea es que puedas llevarte algo útil para reflexionar y, si puedes aplicarlo en tu día a día, ¡mejor todavía! Este es un espacio para aprender, crecer y, sobre todo, para sentirte acompañado en el camino. Mi libro: Tu autoestima es un arte Me puedes encontrar en Instagram ( tuamigapsicologaa) y en Tik Tok (andreaapsicologia)

7. SABOR A QUEER

En SABOR A QUEER lxs que estamos fuera de la norma tenemos charlas entre amigxs y fantaseamos con comernos el mundo. Un podcast con el que David Velduque te invita a conocer realidades diversas y cuestionar lo establecido. SABOR A QUEER es una producción de Neurads y ha sido nominado a los Premios Ondas Globales del Podcast en la categoría de Mejor Videopodcast.

8. Criminopatía

Historias reales de crimen y criminales. Escrito y presentado por Clara Tiscar. Temporada 4, producido por PodiumPodcast.

9. WORLDCAST

Hosted by: Pedro Buerbaum. Nuevo podcast cada jueves. Conversaciones sin cortes, filtros ni guiones. Todo tipo de invitados. Síguenos en nuestras redes sociales.

10. Somos Estupendas

Somos Estupendas es un centro de salud mental y bienestar. Ofrecemos psicoterapia online y presencial en Barcelona y Madrid. Podrás escucharnos cada domingo a las 09:00h con una psicóloga de nuestro equipo hablando sobre temas que nos inquietan a todas. Esperamos ayudarte a conocerte, comprenderte y encontrar respuestas y herramientas para tu día a día. Bienvenida a este espacio donde poder mirar hacia dentro y florecer. Más sobre nosotras: Nuestra web: https:somosestupendas.com Instagram: https:www.instagram.comsomosestupendas Tik Tok: https:www.tiktok.comsomosestupendas

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Getty Images/Athima Tongloom)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a crimen real y hasta acompañamiento psicológico. Los escuchas disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, mientras hacen labores domésticas o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están escuchando a sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.