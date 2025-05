Qué países han ganado más veces el festival de Eurovisión

Los conductores Hazel Brugger (izquierda) y Sandra Studer en el escenario durante la primera semifinal de la 69na edición de Eurovisión en Basilea, Suiza, el martes 13 de mayo de 2025. (AP Foto/Martin Meissner)

El Festival de Eurovisión vuelve a escena. Suiza acogerá este año la gran final del certamen, programada para el sábado 17 de mayo. Más allá del espectáculo musical, el contexto histórico añade una capa más de interés: dos países lideran el palmarés con siete victorias cada uno. Suecia, anfitriona de la última edición, es uno de ellos.

La edición celebrada en 2023 supuso un punto de inflexión. Loreen, representante sueca, regresó al concurso con “Tattoo” y logró hacerse con el micrófono de cristal por segunda vez, tras su triunfo anterior en 2012 con “Euphoria”. Aquella victoria permitió a Suecia alcanzar las siete coronas en Eurovisión, igualando el récord que hasta entonces pertenecía en exclusiva a Irlanda.

Los países con más victorias

El camino sueco en el certamen comenzó en 1974, con la icónica actuación de ABBA y su tema “Waterloo”, que marcó un antes y un después en la historia del festival. A esta primera victoria le siguieron otras a lo largo de las décadas: Herreys en 1984 con “Diggi-Loo Diggi-Ley”, Carola en 1991 con “Fångad av en stormvind”, Charlotte Nilsson en 1999 con “Take Me to Your Heaven”, Måns Zelmerlöw en 2015 con “Heroes”, y las dos conquistas de Loreen, en 2012 y 2023.

A member of the audience wears a LED wristband during the dress rehearsal 2 of the first semi-final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel, Switzerland, May 12, 2025. REUTERS/Denis Balibouse

Irlanda, hasta hace poco líder en solitario, sigue compartiendo el primer puesto. Su primera victoria llegó en 1970 con Dana y la canción “All Kinds of Everything”. Desde entonces, el país ha sumado un total de siete triunfos. Uno de los momentos más destacados de su trayectoria fue la histórica racha de los años noventa. En 1992, Linda Martin ganó con “Why Me?”. En 1993, Niamh Kavanagh revalidó el título con “In Your Eyes”. Y en 1994, Paul Harrington y Charlie McGettigan completaron una secuencia inédita con “Rock ‘n’ Roll Kids". Hasta la fecha, ningún otro país ha logrado tres victorias consecutivas.

Francia ocupa el tercer puesto en la clasificación histórica, con cinco victorias. Su periodo de mayor éxito se concentró entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta. André Claveau ganó en 1958, Jacqueline Boyer en 1960 e Isabelle Aubret en 1962. Posteriormente, Frida Boccara se impuso en 1969 con “Un jour, un enfant”, y Marie Myriam hizo lo propio en 1977 con “L’oiseau et l’enfant”. Desde entonces, el país no ha vuelto a ganar.

Además de Francia, hay otros tres países que suman cinco títulos: los Países Bajos, Luxemburgo y el Reino Unido. En el caso neerlandés, su última victoria fue en 2019. Luxemburgo logró su más reciente triunfo en 1983 con “Si la vie est cadeau”, interpretada por Corinne Hermès. El Reino Unido, por su parte, consiguió su quinta y última victoria en 1997 con “Love Shine a Light”, de Katrina and the Waves.

Con todo, el reparto de victorias refleja no solo la evolución del gusto musical europeo, sino también el impacto cultural y mediático del festival. En esta edición, con Suecia e Irlanda empatadas en lo más alto del ranking, la atención no se centrará únicamente en las canciones. También está en juego un lugar privilegiado en la historia del certamen.