La cantante de ABBA que nació de un experimento para expandir la raza aria y es hija de una mujer “seleccionada” y un soldado nazi

La ocupación nazi de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial, entre muchas desgracias, injusticias y muerte, dejó dos grandes cosas. Una fue el término Quisling, apellido del político noruego fascista que lideró el gobierno títere local que obedecía a Berlín; a partir de ese momento Quisling se convirtió en el genérico para referirse a colaboracionistas y traidores. La otra consecuencia grata de esa invasión fue el nacimiento de Anni-Frid Lyngstadt, Frida, cantante con voz celestial, la última A de ABBA, la morocha del grupo que inmortalizó Dancing Queen.

Frida nació unos cinco meses después del final de la guerra, después de la desbandada nazi. Synni, su madre, tenía 19 años y había quedado embarazada de un soldado alemán, antes de que este fuera enviado de regreso a Alemania para intentar una última defensa ante el avance irremediable aliado. Una vez que se comprobó que los Aliados no entrarían a Europa por el norte, muchas de sus tropas fueron llevadas desde los países escandinavos a Alemania para reforzar sus maltrechos batallones.

El fin de la guerra trajo el oprobio para aquellas mujeres que se habían puesto de novias o que habían mantenido relaciones con los hombres de los invasores. Y primero la panza y luego esa bebé frágil y morocha eran la prueba evidente de la traición de Synni. Muchas mujeres fueron perseguidas, golpeadas, insultadas y hasta linchadas. Synni y su madre, la abuela de Frida, no fueron la excepción. Eran consideradas traidoras. No conseguían trabajo, no recibían ayuda alguna y hasta en muchos negocios se negaban a venderles alimentos. Las escupían e insultaban por la calle. A los dos años las mujeres decidieron emigrar, intentar empezar de cero en otro país. Viajaron a Suecia. Querían que la pequeña Frida creciera en otro ambiente.

En medio del éxito de ABBA, Frida se enteró que su padre era un coronel alemán que había sido destinado a Noruega

Pero Synni enfermó y murió al poco tiempo. Muchos creen que la tristeza colaboró. La abuela y la pequeña Frida quedaron solas. “Estábamos muy solas. Yo estaba convencida de que había algo malo en mí. No tenía amigas, nadie me quería. Tal vez no merecía ser amada”, dijo Frida mucho tiempo después. Cuando la niña fue más grande mostró dos obsesiones. Por un lado, quería saber qué había sido de sus padres, por qué sus compañeros tenían y ella no. Por el otro lado, la música. Todo en su vida era cantar. Desde muy temprano mostró un talento natural en su voz. En el escenario se transformaba en otra persona.

La abuela, sin darle demasiados detalles de por qué vivían en Suecia, le explicó sobre la enfermedad de la madre y le dijo que su padre había muerto en el hundimiento de su barco por parte de un submarino al final de la guerra. Lo pintó como una especie de héroe de guerra, sin dar demasiadas precisiones.

Frida empezó a cantar profesionalmente a los 13 años. Al principio su repertorio estaba compuesto de standards de jazz en inglés. Después abordó múltiples géneros. Pronto llegó a la televisión sueca y a realizar habituales presentaciones en vivo. Ganó cuanto concurso existía en Suecia. Pronto llegó a la televisión sueca. Y obtuvo su primer contrato discográfico. Se casó joven y tuvo dos hijos pero el matrimonio duró muy poco. En una de sus presentaciones conoció a Benny Andersson, un joven músico y productor. Se enamoraron. Él sería una de las B de ABBA y su futuro marido.

La tapa de unos exitosos Lps solistas de Frida mientras integraba ABBA

Los dos conocieron a otra pareja de novios con disposición musical y con la combinación AB en sus nombres, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog. Los cuatro conformaron ABBA, aunque en los primeros tiempos, Frida iba y venía del grupo; no estaba permanentemente con ellos. Ya tenía una sólida carrera solista y no se animaba a dejarlo de lado por el albur de triunfar con la nueva banda. En el momento en que ABBA ingresaba al estudio a grabar sus primeras canciones, Frida ya tenía editados un par de discos solistas (repletos de covers en sueco de éxitos del pop anglosajón) y había conseguido que dos de sus temas llegaran a la cima de los charts suecos.

Después vino lo que todo el mundo conoce. La conquista de Suecia, luego de Europa y por fin del mundo. Mamma Mía, Chiquitita, The Winner Takes It All, Waterllo, Fernando (la versión sueca fue primero un hit de la Frida solista), Dancing Queen y muchos más.

Discos de oro, de platino, tapas de revistas, tours globales, millones y también la exposición pública.

En 1977, una fan alemana luego de leer la historia de orfandad de Frida, descubrió que su tío Alfred Haase era el padre de Frida. Todos los datos cerraban. Se llamaba igual y Alfred había estado destinado en Noruega hasta inicios de 1945. Al principio Frida no creía que el dato fuera cierto. Estaba convencida de que su padre había muerto en medio del océano helado. Su marido Benny Anderson fue el que organizó el encuentro.

Alfred Haase estaba casado y tenía dos hijos. Se conocieron con Frida y se vieron unas pocas veces. Pero la relación no prosperó. Muchos años después, ya con ABBA separado, le preguntaron a Frida sobre su padre y dijo que pese a la separación y la distancia, si lo hubiese conocido en su infancia o adolescencia, la situación y el vínculo podrían haber sido diferentes. Pero que ella sentía que ya era muy tarde para conocerlo, que ya no lo necesitaba, que ese señor alemán era un completo desconocido para ella.

La política de la Lebensborn fue promovida por el régimen nazi en los países que fue conquistando

Después fue el tiempo de conectar datos y de la confesión de su abuela y de algunos familiares. Frida, siendo una estrella mundial, miembro del grupo más vendedor del momento, descubrió que había sido parte de un perverso programa nazi de eugenesia, el Lebensborn.

El programa pretendía expandir la raza aria por toda Europa. Se puso en marcha en los territorios ocupados por los nazis y era controlado por oficiales de las SS. Instaba a que los soldados alemanes y miembros de las SS tuvieron hijas con mujeres jóvenes de otras tierras. La única condición era que las mujeres fueran de raza pura, arias o nórdicas. El programa ofrecía desde asistencia económica, programas de adopción y creación de orfanatos para que los niños vivieran. Las madres recibían una especie de subsidio, ayuda económica para alimentos y pañales, o la seguridad de que sus hijos serían criados en un instituto del estado y dados en adopción. Las jóvenes que participaron en el programa muchas veces lo hicieron empujadas por la necesidad u obligadas por los oficiales alemanes que camuflaban violaciones y abusos dentro de la bolsa enorme e imprecisa del Lebensborn.

Poco importó. Al finalizar la guerra las mujeres que habían tenido o habían quedado embarazadas de soldados de las fuerzas nazis fueron denostadas por la población de sus países. Eso ocurrió con la madre de Frida, que ni siquiera pudo aprovechar los programas de asistencia porque su hija nació cinco meses después de la rendición alemana. Se calcula que en Noruega fueron alrededor de 8.000 los niños Lebensborn.

El programa también sirvió para justificar secuestros masivos de niños y deportaciones de miles de chicos polacos, entre otros.

Vidkun Quisling, político fascista noruego, encabezó el gobierno colaboracionista durante la ocupación nazi. Su nombre fue tomado como el sinónimo del traidor y del colaboracionismo. Crédito: Wikipedia

Frida descubrió su origen siendo una estrella mundial. Siguió adelante y pocas veces quiso volver a hablar del tema. No ayudó que en el momento del primer contacto con el padre, cuando Benny Andersson, logró hacer viajar a Alfred Haas a Suecia, algunas revistas sensacionalistas alemanas consiguieron fotos del encuentro e información de esas reuniones iniciales. Ella siempre siguió utilizando el apellido de su madre.

El éxito produjo dentro de ABBA una implosión. Sin llegar a los extremos de escándalo de Fleetwood Mac, las dos parejas dentro de la banda se terminaron separando. Demasiada presión, demasiado tiempo juntos, demasiadas tentaciones y desgaste. Agnetha tuvo algunos ataques de pánico y severos problemas con el alcohol que logró superar varios años después. También Benny se convirtió en alcohólico. El grupo terminó separándose a fines de 1982 cuando ya la química parecía haberse extinguido y cuando las ventas de las nuevas grabaciones no eran tan buenas como antes, estaban lejos de monopolizar los rankings como un lustro atrás.

Anni-Frid Lyngstadt, Frida, se retiró de la luz pública luego de la separación de Abba. Sufrió dos tragedias terribles: la muerte de su hija y de su marido, un príncipe sueco (Captura Youtube)

Frida eligió el perfil bajo durante mucho tiempo, se escondió de los flashes. Cuando a principios de este siglo varios ex niños Lebensborn noruegos iniciaron una acción colectiva contra el gobierno de su país, compulsivamente la pusieron a ella al frente de la campaña, como cara de la misma. Frida no había dado su consentimiento y pidió que sacaran su imagen, decidió no acompañar la petición que luego fue rechazada por los tribunales noruegas (aunque el gobierno le dio a cada uno de los actores una indemnización posterior equivalente a los 10.000 dólares).

Frida se convirtió en un miembro de la nobleza. Se enamoró y se casó con Henri Ruzo Reus von Plauen, un príncipe sueco. Fueron años de mucho amor hasta que la tragedia irrumpió en la vida de Frida. Su hija Anne Lise, del primer matrimonio de Frida, murió en un accidente de tránsito en Nueva York. Pero eso no fue todo. Un año después, el príncipe Reus murió de un cáncer linfático. Estaba por cumplir 50 años.

Frida acaba de cumplir 79 años. Vive en Suiza. En los últimos años hizo unas pocas apariciones benéficas y en alguna gala homenaje a ABBA. Prefiere pasar desapercibida y dejar atrás el pasado tumultuoso y trágico.