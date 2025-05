Final de Eurovisión 2025, un favorito unánime y malas predicciones para Melody: “No peleará por grandes objetivos”

Melody, representing Spain, takes part in dress rehearsal 2 for the Grand Final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel, Switzerland, May 16, 2025. REUTERS/Denis Balibouse

La 69ª edición del Festival de Eurovisión está a punto de proclamar a su ganador. El histórico certamen europeo celebra este sábado 17 de mayo su gran final, con 26 países candidatos a llevarse el micrófono de cristal en el estadio St. Jakobshalle de Basilea, en Suiza.

En esta edición, Melody será la encargada de representar a España en el concurso. La ganadora del Benidorm Fest 2025 intentará conquistar la gloria eurovisiva con una renovada versión de Esa diva, que crece musical y escénicamente con respecto a la propuesta que mostró en la preselección.

Sin embargo, la andaluza no tendrá fácil su lucha por el triunfo en el festival, pues se enfrenta a grandes rivales y su candidatura, a priori, no está entre las favoritas para situarse en la parte más alta de la tabla.

Para tratar de arrojar luz sobre las expectativas con las que España llega a la gran final de Eurovisión 2025, Infobae España se ha puesto en contacto con varios periodistas especializados que valoran la candidatura española y lanzan sus predicciones sobre la posición en la que quedará el país. Además, desvelan quién es el gran favorito para ganar el certamen este año.

¿Qué es Eurovisión? Un repaso por su historia.

Suecia, “otro nivel”

Si hay un país que puede presumir de ser una potencia eurovisiva, ese es Suecia. Su preselección, el Melodifestivalen, presenta una calidad artística, escénica y televisiva que es la envidia del resto de Europa. Apenas dos años después de conseguir su séptimo oro en Eurovisión con el histórico doblete de Lorren, Suecia vuelve a luchar por todo en el concurso. Sus representantes, KAJ, no se han apeado del puesto de favoritos desde su elección y sobran los motivos para que todas las apuestas les miren a ellos.

“Simplemente saben cómo jugar”, expresa desde Basilea el periodista portugués Bernardo Pereira, de Wiwibloggs. “Este año han optado por algo divertido y en su idioma nativo, lo cual no es habitual. Sigue siendo de una calidad excelente y seguro que recibirá mucho cariño tanto del jurado como del televoto. Es contagioso”, agrega.

También desde la sede de Eurovisión, los periodistas de Vertele Laura Pérez y Adrián Ruiz confiesan que ven “confeti” con la actuación de Suecia: “El país se ha alejado de lo predecible y, con una canción que mezcla comedia y folklore, vuelve a estar a un paso del micrófono de cristal”.

Suecia, en la primera semifinal de Eurovisión 2025. (REUTERS/Denis Balibouse)

Juande Robles, de LOS40, destaca que “como siempre, la realización y la puesta en escena son otro nivel” en la propuesta sueca. Y añade “Dinamismo, limpieza y coherencia se ven reflejados en el escenario. No tengo ninguna duda de que el televoto será para ellos”.

Por su parte, la directora del pódcast El Euroté, Laura Ortiz, suma a otros tres candidatos a esta predicción y considera que Suecia, Francia, Finlandia y Austria son los grandes favoritos para la victoria: “Cada uno de ellos presenta una candidatura muy sólida, donde canción y puesta en escena van completamente de la mano”, apunta, señalando que todas contienen “el equilibrio que suele buscarse en una candidatura ganadora”.

Melody, con “los deberes hechos”

Si Suecia cautiva a los expertos y a las casas de apuestas, España no parece levantar grandes pasiones. El trabajo de la delegación y de todo el equipo encabezado por Melody es palpable, aunque la prensa especializada no ve claro que eso se traduzca en un buen resultado: “El principal problema de la candidatura de España en Eurovisión es que partíamos de la base, desde que salió del Benidorm Fest, de que la canción no es competitiva”, asevera Laura Ortiz.

Para ella, el hecho de que la propuesta española sea “única en su estilo” puede jugar a favor de España y darle a Melody un resultado “algo más favorable de lo que muchos esperan”, pero le augura una posición final “en la zona del 15 al 20″. A pesar de ello, destaca el buen trabajo realizado: “La delegación española ha llegado a Suiza con los deberes hechos. Se nota el trabajo que han hecho desde que Melody ganó el Benidorm Fest con la puesta en escena. Ahora es mucho más refinada y elegante. Tiene un sentido“.

El resto de periodistas consultados tampoco ven a España por encima del top 15. El más pesimista es Pereira, que ve complicado que Melody “pueda salir de los últimos cinco puestos”. A pesar de ello, define a la representante española como “un auténtico huracán, una artista excepcional” y destaca el “esfuerzo sólido” de su candidatura: “No hay nada de qué avergonzarse. Tanto Melody como el equipo deberían estar orgullosos", concluye.

“La actuación de Melody en Eurovisión es una propuesta vistosa que mejora su show del Benidorm Fest, pero que probablemente será insuficiente para pelear por grandes objetivos en la final”, comentan los redactores de Vertele, que consideran que “el punto fuerte de la candidatura es la propia Melody, que con sus tablas sí asegura dejar una interpretación a la altura del evento”.

Por último, Juande Robles vaticina que la abanderada española podrá rascar algunos puntos del jurado gracias a que su propuesta es “vocalmente impecable”, pero la sitúa entre el 16 y el 22 en la tabla final. “Es un tema que quizás no es tan atractivo como otros en el televoto y el puesto de actuación tampoco ayuda”, sentencia.

Habrá que esperar a la noche de este sábado para conocer quién logrará llevarse el micrófono de cristal de la 69ª edición del Festival de Eurovisión, un certamen en el que las expectativas, para bien y para mal, no siempre se cumplen.