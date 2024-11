Jordi González, su tirón de orejas a los influencers que han ido a Valencia a "hacerse la foto"

Jordi González se suma a las declaraciones de rostros conocidos como Jessica Goicoechea o Carmen Lomana, que no han dudado en criticar abiertamente a los influencers que se han ido a Valencia y, en lugar de estar volcados en ayudar a los afectados tras la DANA, están compartiendo fotos y vídeos de la catastrófica situación para crear contenido y ganar 'likes' en redes sociales.

Una actitud que el presentador de 'D Corazón' ha cuestionado demoledor: "Esos seres que se llaman influencers ¿no? Que llegan a la una de la tarde a Valencia, se sacan dos fotos donde hay barro y gente pasándolo mal, y a las siete de la tarde se han llegado de nuevo a Madrid. Y posteando esas fotos". "Eso, además de feo y de ruin, nos parece muy chabacano, y que no merece ser aplaudido, es decir, si le has dado like a una de esas fotos, hay que quitárselo, porque no se lo merece" sentencia, dando un tirón de orejas público a diferentes instagrammers cuyos nombres prefiere no dar.

Además, Jordi ha valorado la visita de los Reyes Felipe y Letizia a Paiporta una semana después de sus imágenes cubiertos de lodo intentando tranquilizar a los vecinos de la llamada 'zona cero' de la tragedia tras ser duramente increpados: "La gente está muy indignada, la gente está muy cabreada. Los Reyes de España van para allá cinco días después no porque ellos lo decidan, sino porque así lo han organizado los que lo organizan. Pero ¿qué esperaban? Pues una reacción de rabia, pero las imágenes de los Reyes me han parecido honestas y me gusta que estuvieran ahí dando la cara".