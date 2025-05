Una uruguaya que vive en España se sorprende con los insultos y con uno en concreto que no entiende: “¿Tiene que ver con el tamaño? ¿Con algo que está cerrado?”

Emiliana Artagaveytia Ascheri enumera los insultos españoles que más le llaman la atención (Montaje Infobae, @emi_grando, Pixabay)

A pesar de hablar el mismo idioma, las personas que nacen en España y Uruguay pueden detectar en pocos minutos las diferencias culturales. Y es que, parece ser que el océano que separa a los dos países es más que suficiente para que las diferencias del lenguaje llamen la atención de los nativos. De esta manera, en muchas ocasiones la jerga coloquial puede provocar una situación confusa o, incluso, incómoda, para los hispanohablantes, como puede suceder con los insultos más corrientes.

En esta línea, Emiliana Artagaveytia Ascheri, una uruguaya que vive en Valencia, se ha vuelto a hacer viral en TikTok (@emi_grados) con un video en el que explica las ofensas o expresiones que usan los españoles a modo de insulto. La joven, quien siempre narra sus vivencias en España y las diferencias que percibe en comparación con su país de origen, ha confesado que una de las cosas que le “encanta de los españoles es el talento que tienen para veinticuatro siete, sin importar el día, el contexto, o el lugar, siempre hay momento para” lanzar algunos insultos.

La creadora de contenido, ha asegurado que, incluso, “hay algunas, yo todavía no las termino de entender". Sin embargo, le fascina la idea de compartir este hábito con los españoles, porque “nos gusta putear y somos bastante boca sucia”, al igual que los uruguayos. Así, a pesar de todas las diferencias culturas y sociales, “nos unimos hispanamente hablando”, ha comentado al final de la publicación.

“A mí me suena como material de construcción”

Emiliana Artagaveytia Ascheri enumera los insultos españoles que más le llaman la atención (Montaje Infobae, @emi_grando)

De esta manera, Emiliana ha enumerado siete insultos que proliferan los españoles constantemente y los que más han llamado su atención. En primer lugar, ha señalado uno de los “más recurrentes”: “Capullo”. Sin embargo, la creadora de contenido no entiende si “tiene que ver con el tamaño, o está cerrado”. Y es que, tal y como lo percibe, “no sale nada, como que no floreció”, ha expresado afirmando que “no me parece tan agresivo” a pesar de ser “tremendo” aquí. A continuación ha presentado una variación de este primero, que “es como bajo en calorías”. En este caso se refiere a la expresión “capullo integral”, una descripción que según dice con sorna es “apta para celiacos”.

Otro de los que ha mencionado es “subnormal”, una ofensiva que “resulta bastante grave en España”. Aun así, la uruguaya lo ve “muy relajado”, ya que ella misma considera que se encuentra “por debajo de ser normal”. En su relato, ha afirmado no ser “una persona normal”, por lo que le parece algo verdaderamente “tranqui”. Asimismo, ha añadido que además es muy común entre amigos, primos, familiares, lo que hace que le reste importancia.

Del mismo modo, la palabra “cateto” es otra de las que ha incluido en esta lista, pues siempre le suscita una risa: “Me suena como material de construcción como están fuertes los catetos”, ha comentado. Aunque “la verdad es que no lo puedo asociar a nada y me parece cero agresivo”. Por este motivo, ”me quedo como con ganas, de conchas y de lora", enumera alguno de los componentes más comunes en la construcción de insultos uruguayos. No obstante, Emiliana cree que los españoles “sí se sienten agresivos” con estos, “no hay duda de que son muy creativos”, ha agregado.El siguiente que ha seleccionado es guarra, “un insulto que me parece cero agresivo, pero ello lo dicen con una emoción que me hace ver que es malo”. En su lugar, la uruguaya ha afirmado que en su país “diríamos algo mucho más arriba que no lo puedo ni decir en esta aplicación”. Por lo que estas palabras hacen que en sus oídos suenen “como principiante”. Algo que sucede también con “gorrina”, un insulto similar al anterior, pero que se “puede aplicar a alguien mugriento”. Como último, no ha podido finalizar el video sin incluir al “más usado y que todos conocemos por supuesto: Gilipollas”, ha expresado. “Este insulto junto con el de subnormal parece que son los más se dicen”, ha razonado. No obstante, le sigue pareciendo “como relajado como el nivel uno”, si lo compara con las expresiones uruguayas.