Una uruguaya que vive en España se sorprende con una palabra que usan mucho en Valencia: “Cuando me la dijo me sentí sucia”

Emiliana Artagaveytia Ascheri es una uruguaya que vive en Valencia. Bajo el alias de @emi_grando en TikTok, la joven cuenta sus vivencias en España como extranjera, relatando las diferencias culturales y sociales que le resultan más curiosas. Como uruguaya, lo que sí comparte con los españoles es el idioma, pero el océano que separa los dos países deja más que suficiente espacio para que, tras siglos de separación, surjan diferencias en distintos aspectos, más allá del acento, que si bien son mínimas y tienen que ver con la jerga de cada lugar, pueden dar lugar a situaciones confusas cuando quien las desconoce se las encuentra por primera vez.

El “viejo desubicado” que en realidad solo estaba siendo valenciano

Algo así relata Emilia en una de sus publicaciones: “Hay una palabra en España que me dejó completamente confundida, puntualmente en Valencia, cuando llegué y me empecé a habituar en ciertas terminologías valencianas, descubrí una palabra muy rara que cuando me la dijeron por primera vez yo me sentí un poquito sucia”, explica antes de poner en situación.

“Resulta que yo estaba trabajando y un señor me dice: ‘Discúlpame, teta’. Le dije bueno, señor, yo soy más que eso, yo soy más que un par de.... Creo que ya estamos en una época en donde una mujer no es solamente unas (tetas). Como que cuando me lo dijo yo me sentí sucia. Empecé a mirar para los costados. Digo: ‘Me está diciendo a mí este hombre, tremendo desubicado”. Normal, porque en la gran mayoría del mundo hispanohablante “teta” quiere decir “pecho”, así que, sin saber que en Valencia es un término cariñoso derivado de “xiqueta”, como tete de “xiquet”, como mínimo debe recibirse como una falta de respeto y como acoso, especialmente si quien te lo dice es un señor desconocido.

'Teta' y 'tete' son derivados de 'xiqueta' y 'xiquet' (Alexandra Frank/dpa)

“Pasó mucho tiempo hasta que otro señor me volvió a decir teta”, cuenta Emilia, que en esa ocasión, “indignada, fui y le dije a mi compañera, que era más valenciana que la paella: ‘¿Vos te podés creer este viejo inmundo que me dice teta?‘" Su compañera se quedó “así como ‘¿por qué inmundo? Si eso es muy cariñoso acá en Valencia‘. Y digo, bueno, no, no, entonces acá la mujer es un trapo de piso, directamente".

“Unos me dicen teta, otros me dicen chocho, falta que me digan ‘a ver, date la vueltita que te quiero ver la colita’. Una cosa así. Digo, ‘esto es tremendo’, pero acá en Valencia la palabra teta es algo completamente normal y de muchísimo cariño”, explica. “Vos imagínate, yo recién llegada de Uruguay, cuando el hombre me dijo teta, yo directamente en llamas. Es como que en Uruguay te digan ‘goma’, viste, ‘vení gomita, vení, mostrame el...’”

“Pero bueno”, sentencia Emilia, “acá en España te dicen chocho, te dicen teta, ¿viste? No pasa nada, acá la libertad es completa. Pero no te voy a negar que cuando me lo dijeron por primera vez me chocó bastante. Hasta que después también empecé a escuchar que se lo decían a los hombres ‘tete’, y yo decía ‘no entiendo, tete hombre, teta mujer, todos con todos, diversidad...‘“, bromea.

“Bueno, aparte gente mayor, ¿viste? Yo decía ‘claro, serán de otra época. Se refieren así a las mujeres, porque capaz que en la época, en su época se referían así a las mujeres’. Yo empezaba como a maquinar, como para no agarrarlos del cuello, porque yo en ese momento me re quemé cuando me dijo teta. Digo ‘este viejo desubicado’, y no: estaba siendo cariñoso. Y vos sabés que hoy en día cuando me dicen teta es como que me da, me da, me gusta, si te lo dicen es cariño total. O sea, decirte, decirte pecho es que es cariño total, es el cariño del valenciano". Y trata de tranquilizar a cualquiera que se vea o se haya visto en la misma situación: “Si conoces a alguien en Valencia que te dice teta, no te está halagando la delantera, simplemente está queriendo ser cariñoso contigo”.