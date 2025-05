El conductor que llevaba 28 años “de incógnito” y circulaba con un permiso caducado en 1997: tampoco tenía seguro de coche

Un conductor condujo 28 años sin licencia. (Canva)

En un control de tráfico parece difícil que los agentes no detecten una infracción. En cambio, hay quienes burlan la ley de manera segura durante años sin levantar ninguna sospecha. Un conductor, cuyo carnet de conducir fue anulada hace 28 años, fue detenido el pasado viernes 9 de mayo en el departamento del Ródano, Francia. Este no esperaba ser captado después de tanto tiempo saltándose las normas viales.

Según ha informado ActuLyon, el hombre había continuado circulando durante casi tres décadas, a pesar de que su permiso fue revocado en 1997 debido a un incidente de conducción bajo los efectos del alcohol. En España, circular en estas condiciones está considerado un delito y no es necesario que se produzca un percance para que los agentes puedan sancionar. Además, los castigos pueden ir desde una multa económica, servicios a la comunidad, prisión o privación del permiso de conducir. Este caso, descubierto durante un control de rutina, ha sorprendido tanto a las autoridades como a la opinión pública.

Una sorpresa para la policía

El control fue llevado a cabo por un pelotón motorizado, cuando los agentes detuvieron al conductor para verificar el estado técnico del vehículo. Descubrieron que, no contaba con seguro. Por otro lado, al solicitarle su licencia de conducir, los gendarmes descubrieron que esta había sido anulada a finales del siglo pasado. Según ha señalado ActuLyon, el hombre había logrado evadir controles y circular sin problemas, lo que llevó a las autoridades a calificar su caso de “incógnito total”.

Un agente de la gendarmería francesa. (Canva)

En un comunicado difundido en redes sociales, la gendarmería francesa ha expresado su asombro ante la situación. “Este conductor no conduce, flota en un espacio-­tiempo donde la ley no ha sido votada aún. Pensaba que el permiso era como un yogur: caducado desde 1997, pero todavía válido si no se abre”, ironizaron las autoridades. La publicación, que mezcla humor con incredulidad, refleja la perplejidad que ha causado esta situación entre los agentes encargados de hacer cumplir la ley. La sorpresa aumentó al observar la cantidad de tiempo que este hombre había circulado sin ser pillado.

A falta de una respuesta de la justicia

El medio ActuLyon ha detallado que el permiso del conductor fue revocado. A pesar de esta sanción, el hombre continuó conduciendo sin ser detectado, atravesando diferentes administraciones y controles policiales, pasando totalmente desapercibido. Este hecho pone en evidencia las posibles lagunas en los sistemas de control y seguimiento de infracciones de tránsito en el país.

Tras ser detenido, el conductor deberá comparecer ante la justicia para responder por sus acciones. Aunque no se han especificado las posibles sanciones que enfrentará, el caso ha generado un debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. En España, las multas pueden alcanzar los 500 euros. A esto se le añade una posible pena de tres a seis meses de cárcel y el pago en servicios a la comunidad de 12 a 24 meses, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, será un juicio el que señale la respuesta a esta infracción.