Estos son los tres tipos de despido regulados en España, según un despacho de abogados

Hombre llevando sus cosas en una caja tras ser despedido (Freepik)

El despido de un trabajador en España puede dar lugar a diferentes tipos de indemnizaciones, dependiendo de las circunstancias que rodean la terminación del contrato laboral, pero para ello, primero hay que conocer qué tipos existen en nuestro país.

En España, la legislación contempla tres tipos principales de despido: el objetivo, el disciplinario y el colectivo. Así lo explica el despacho Andúgar Carbonell Abogados en un vídeo publicado en su perfil de TikTok, @andugarcarbonellabogados, en el que aclaran las características jurídicas de cada uno.

Esto es independientemente de que luego pueden ser calificados como procedentes o improcedentes por parte de los tribunales. En esta ocasión, los abogados del despacho se centran en detallar los aspectos esenciales del despido objetivo, regulado en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que detalla la extinción del contrato por causas objetivas.

De la misma manera, cuando un despido es declarado nulo —habitualmente por vulneración de derechos fundamentales— el trabajador puede solicitar una indemnización adicional por daños y perjuicios. Esta compensación se calcula atendiendo al daño moral y a los perjuicios ocasionados, y los juzgados suelen tomar como referencia las sanciones previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para fijar su cuantía.

¿Qué es el despido objetivo?

El despido objetivo permite al empresario extinguir un contrato de trabajo cuando concurren determinadas circunstancias que no tienen que ver con la conducta del trabajador, sino con causas estructurales o de organización. Según explican los abogados y se recogen en la legislación, este tipo de despido puede producirse por tres motivos principales:

Causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, que el despacho denomina ETOP. Ineptitud del trabajador: cuando se demuestra que el trabajador no está capacitado para realizar las funciones del puesto, y esa ineptitud ha sido conocida después de su contratación. Falta de adaptación del trabajador: si no se ajusta a los cambios razonables en sus funciones tras una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

¿Qué requisitos debe cumplir?

Para que el despido objetivo sea legal, deben cumplirse ciertos requisitos. En primer lugar, el empresario debe comunicar el despido por escrito mediante una carta en la que se detallen de forma clara y motivada las razones que lo justifican. En segundo lugar, la ley exige un preaviso de 15 días, que debe entregarse con antelación al cese efectivo del contrato.

Este tipo de despido también conlleva derechos para el trabajador afectado, siempre que se cumplan los requisitos:

Prestación por desempleo , es decir, el paro, si se cumplen los requisitos de cotización.

Indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado , con un máximo de 12 mensualidades.

Finiquito, que incluye las vacaciones no disfrutadas, pagas extras y otros conceptos pendientes.

Como en cualquier otro tipo de despido, si el trabajador considera que no se han seguido los procedimientos exigidos por ley, puede impugnar la decisión ante los tribunales. “Si consideras que tu despido no es objetivo o no se han llevado a cabo los requisitos legalmente establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, contacta con abogados”, recomiendan desde el despacho.