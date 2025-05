El influencer Paco Abreu desata la polémica entre el colectivo trans con un vídeo desafortunado: “No todo vale”

(Pacoabreugarcia/Instagram)

Durante los últimos años, la Feria de Abril es motivo de reunión para el mundo influencer. Diferentes creadores de contenido de todo el país quedan durante esta festividad anual para subir vídeos a sus redes sociales y encontrarse unos con otros. Ha sido el caso de Paco Abreu, quien subió un vídeo a su cuenta de Tiktok en el que hizo una “broma” algo desafortunada. Esta gracia no hizo reír al colectivo trans, que se ha echado encima del influencer.

“Se me ha olvidado trucarme”

El pasado 7 de abril, el influencer Paco Abreu subió un vídeo a su cuenta de Tiktok. Lo que comenzó como una broma, posiblemente sin importancia para él, ha concluido en una serie de críticas constantes hacia su persona. A pesar de que el influencer dice apoyar el colectivo, él no forma parte del mismo. A lo que Paco Abreu se dedica es a transformarse, “disfrazarse de mujer”, pero sin identificarse con ese género. Aun así, él se expone como una persona libre, defendiendo en todo momento que cada cual puede vestirse de la manera que quiera, independientemente de su género.

Sin embargo, los influencers y seguidores que se le han echado encima no creen oportuno el comentario, sea o no una persona perteneciente al colectivo, o que simplemente lo apoya.

El vídeo en cuestión muestra a Paco posando ante la cámara, pidiendo a la persona portadora del móvil que le grabe. Acto seguido, otra persona le grita: “Perdona, ¿trabajas en correos?” A lo que Paco responde: “No, ¿por?” Y la persona procede: “Por tu paquete”. Entonces, el influencer responde entre risas a este comentario, claramente preparado con antelación para hacer la gracia: “Es que se me ha olvidado trucarme, tía”.

Las respuestas al vídeo

Es este último comentario lo que ha hecho enfurecer tanto a sus seguidores como a las influencers del colectivo trans. Entre ellas hemos podido ver comentarios de Shannis, quien colgó una foto a su historia de Instagram mediante el mensaje: “No todo es válido por hacer contenido, Paco Abreu. A veces siento que serías capaz de empujar a tu abuela al metro por tener un vídeo viral. No todo vale”.

También ha querido responder Jedet, quien exponía en sus redes: “Burlarte de cuerpos trans no es comedia, es violencia disfrazada de chiste. No tienes idea del daño que haces. No todo vale”.

Otra influencer que se ha hecho eco ha sido Labatres, que quiso dejar marcado un comentario en el vídeo de Paco Abreu: “Mofarse de una situación que puede ser la realidad de muchas personas trans sin él serlo, sin saber lo que se sufre y todo lo que conlleva... no todo vale, lo siento”.

La respuesta de Paco

Debido a todo el revuelo que estaba ocasionando su vídeo, Paco se ha visto en la obligación de hacer otro pidiendo disculpas. El influencer ha querido dejar claro en todo momento que él no tenía intención de hacer una gracia ofensiva, sino con el efecto contrario. “Ha sido un malentendido, la idea que algunos han recibido no es la que quería expresar. Mi propia cuenta nació para luchar contra mi propia familia”, comenzaba su discurso.

Acto seguido, ha querido pedir disculpas para las personas que hayan podido sentirse ofendidas. “Yo remo con vosotras”, aseguraba. Además, ha querido hacer hincapié en que él mismo tiene que luchar diariamente contra los comentarios ajenos. “Lucho contra hombres con corbata que me señalan que se me ve el pene y lucho contra la gente que se piensa que una mujer por ser trans se tiene que operar y poner un...”, concluía el influencer.