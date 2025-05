Lunares, mantoncillos ¡y mucho glamour! Los mejores looks del arranque de la Feria de Abril

La Noche de 'El Pescaíto' ha marcado este lunes el arranque de la Feria de Abril, una de las fiestas más esperadas no solo por los sevillanos sino por miles de personas que no dudan en aparcar sus compromisos durante unos días para empaparse de arte, flamenco, sevillanas, rebujito y la gastronomía típica de Andalucía -no pueden faltar el queso, el jamón y las gambas- en una de las semanas más especiales del año (sino la más, con permiso de la Semana Santa) para Sevilla.

Para dar el pistoletazo de salida a unas jornadas en las que el Real de la Feria se convertirá en el epicentro del famoseo patrio, la revista Vanity Fair ha celebrado su particular noche del pescaíto con la presencia de numerosas celebrities que, con sus mejores galas -norma no escrita del inicio de la Feria es no lucir traje de flamenca- han convertido las casetas en una improvisada pasarela con las tendencias más in del momento. A continuación, ¡los looks más comentados!

Adriana Abascal. Derrochando amor con el príncipe italiano Manuel Filiberto de Saboya, con el que afianza a pasos agigantados su relación, la mexicana deslumbró con un sofisticado diseño negro de corte ceñido con transparencias y encajes repleto de pasamanería que destacaba su espectacular figura.

Eugenia Martínez de Irujo. Imprescindible de la Feria de Abril, la duquesa de Montoro ha asistido a la fiesta acompañada por su hija Cayetana, a la que horas antes veíamos en la plaza de toros de La Maestranza con su padre, Francisco Rivera, presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con ambos. Presumiendo de ese estilo tan propio que la hace inimitable, la diseñadora ha arrasado con una falda con bajo asimétrico de la colección cápsula diseñada por su hija para la firma ERAX, combinándola con blusa blanca tipo cropped con flores bordadas y mangas abullonadas, sandalias de maxi plataforma en rojo y mantoncillo en el mismo tono.

Nieves Álvarez. Siempre impecable, y presumiendo del gran momento que atraviesa al lado del empresario Bill Saad, la modelo y presentadora se ha convertido en una de las más elegantes de la noche de 'El Pescaíto' con un vestido rosa de tirantes con flecos en el bajo y mantoncillo negro con flecos en rosa, a juego con sus stilettos de taconazo.

Carmen Lomana. Dando una lección de estilo, la socialité ha hecho un guiño a su boda con Guillermo Capdevilla rescatando un mantoncillo blanco de tipo victoriano que se compró hace décadas para su enlace con el empresario vasco, combinándolo con un precioso diseño negro con lunares en blanco y remate asimétrico de pequeños volantes.

Alejandra Osborne. La hija mayor de Bertín Osborne, fiel a la Feria, apostó por un sobrio conjunto formado por top asimétrico en color negro ceñido a la cintura con maxi cinturón rígido en dorado y falda larga de gasa con estampado vegetal.

Virginia Troconis. Inseparable de Manuel Díaz 'El Cordobés', la venezolana se ha decantado por un look sencillo de inspiración flamenca, con pantalón de tiro alto negro y top bicolor en blanco y negro repleto de volantes.

Laura Sánchez. La modelo onubense ha brillado con luz propia con un original conjunto con lunares de diferentes tamaños y disposición -en el top mucho más profusos que en la falda- escote en forma de lágrima en la parte frontal y mantoncillo en rojo.

Nuria González. Fiel a su estilo, la viuda de Fernando Fernández Tapias, que una vez más ha hecho oídos sordos ante las preguntas de qué le parece el acercamiento de su íntima amiga Terelu Campos con su archienemiga Mar Flores, ha apostado por la sencillez con un pantalón blanco, camisa de rayas con sobrecamisa larga en el mismo tipo de estampado, y cinturón marrón con hebilla dorada.

Elsa Anka. La catalana ha lucido un pantalón negro de corte recto con top palabra de honor rojo con efecto péplum, al tono con unos maxipendientes de flores haciendo un guiño a la feria.

Marina Rivers. La instagrammer, que se ha desmarcado del dresscode de inspiración flamenca del resto de invitadas, ha presumido de cuerpo con un ajustado vestido marrón con una sola manga y original escote asimétrico haciendo efecto cut-out.