YosStoP estalla contra quienes critican a Lupita TikTok

La creadora de contenido rechazó las burlas dirigidas a Lupita TikTok y lamentó lo sucedido con su bebé. (Facebook YosStoP / Lupita TikTok)

La situación de Karely Yamileth, hija de Lupita TikTok ha generado un intenso seguimiento en redes sociales y medios de comunicación. Debido a que permanece hospitalizada desde el pasado 27 de abril debido a complicaciones graves de salud.

De acuerdo a primeros reportes la bebé habría sido diagnosticada con meningitis, deshidratación neonatal, hiperbilirrubinemia, ictericia e infección urinaria, condiciones que requirieron atención médica urgente.

Este caso ha escalado hasta involucrar al DIF de Nuevo León y a la fiscalía estatal, lo que ha desatado una polémica en torno a la familia.

La influencer y su esposo Ricardo Medellín se encuentran en medio de la polémica tras la hospitalización de su hija. (Facebook Lupita TikTok)

El miércoles 7 de mayo, comenzaron a circular rumores en redes sociales sobre una supuesta muerte cerebral de la bebé. Sin embargo, la cuenta oficial de Facebook de Lupita TikTok desmintió estas especulaciones. A pesar de esta aclaración, el caso sigue siendo objeto de debate y atención pública, especialmente debido a la intervención de las autoridades.

La creadora de contenido y su esposo, Ricardo Medellín, han estado en el centro de la controversia desde que se conoció el estado de salud de su hija. Esta viralización del caso en redes sociales ha llevado a figuras públicas a pronunciarse al respecto.

Una de ellas fue Yosstop, una conocida youtuber, quien utilizó sus plataformas para comentar sobre el controvertido caso.

En un video compartido, señaló: “El caso de Lupita TikTok. Yo no sé ustedes pero a mí me tiene impactada todo lo que está mal en esta situación. Incluyendo a la sociedad y lo que dice la gente”.

Karely, la pequeña fue internada desde el pasado 27 de abril. (Captura de pantalla)

Según lo manifestado por la influencer, el caso ha puesto en evidencia diversos problemas. “Empiezan a plantear lo del consentimiento porque ella no tiene ciertas capacidades aparentemente y porque su pareja le lleva no sé cuántos años...”, declaró.

Asimismo expresó su rechazo hacia las críticas y burlas dirigidas a Lupita, especialmente aquellas relacionadas con su hija. Según sus declaraciones, le resulta preocupante la facilidad con la que algunas personas emiten juicios severos y celebran desgracias ajenas.

“Como la gente es capaz de emitir juicios tan salvajes. Lupita TikTok no es la primera, ni va a ser la última persona que tenga hijos de una forma nada conveniente”, arremetió.

Yosstop también expresó empatía hacia Lupita, a pesar de no conocerla personalmente. (Foto: Instagram/@justyoss)

La influencer destacó que lo verdaderamente alarmante es la actitud de quienes se regocijan al ver confirmadas sus críticas, llegando incluso a burlarse de las tragedias. “Lo que a mí me molesta es que existan personas que se alegren que incluso hasta gocen y se jacten de haber tenido la razón. El solo hecho de burlarte, de reírte, de enorgullecerte de algo parecido, de una desgracia y tragedia, te hace lo menos humano de este mundo. Y yo no conozco a Lupita, pero la verdad que feo por lo que está pasando“.

Yosstop también expresó empatía hacia Lupita, a pesar de no conocerla personalmente. En su mensaje, lamentó la situación que atraviesa. “Haya sido responsabilidad de ella o no, no está bien burlarnos de eso”, añadió, enfatizando la importancia de la sensibilidad y el respeto en estos casos.

“A nadie se le desea ser mamá, y que tu hijo se enferme o que le pase algo”, aseguró.