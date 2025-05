Saludar a tu perro cuando llegas a casa “es un error monumental”, según un adiestrador: “Estás premiando un estado de ansiedad”

Un perro acude a saludar efusivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad por separación es un trastorno común en el perro que se manifiesta cuando el animal experimenta angustia al quedarse solo. Esto puede manifestarse en ladridos excesivos, en destrucción de objetos o en intentos de fuga, y puede deberse, según expertos, a experiencias traumáticas en la etapa temprana, a cambios en el entorno o a una falta de socialización adecuada.

En muchos casos, los perros afectados muestran una dependencia excesiva de sus propietarios, lo que dificulta su capacidad para lidiar con la soledad. Estrategias como la desensibilización gradual, donde se acostumbra al perro a periodos de ausencia, o el uso de juguetes interactivos, pueden ayudar a aliviar la angustia del animal. En situaciones más graves, los veterinarios pueden recurrir a recetar fármacos ansiolíticos.

Las mayores manifestaciones de este trastorno se dan en dos momentos muy concretos de la ausencia o la soledad, que son su inicio y su final. Es decir, cuando nos marchamos de casa y cuando regresamos.

“No te extrañe un infarto”

Una de las mayores satisfacciones de quienes comparten vida con un perro es llegar a casa y compartir su alegría por el reencuentro, el excitado recibimiento de quien lleva el día esperándote, pero seguramente no hemos interpretado el momento como merece, ya que, según adiestradores, devolver o corresponder esa efusividad es contraproducente y lo que conviene, aunque cueste, es esperar.

Lo explica Víctor Mañero, de Adican, en una entrevista que comparte en su canal en TikTok (@adican_adiestradorcanino): “Cuando llegamos a casa, el perro nos viene con mucha emoción porque llevamos ocho o diez horas sin estar con él, y te viene con una ansiedad tremenda. ¿Qué haces? Venga, lo coges y lo mimas. Y eso es un error monumental".

Qué hay que hacer cuando llegas

Para Mañero, entrenador canino con más de 15 años de experiencia, y sin juzgar que la intención es la mejor, haciendo esto, lo que ocurre en realidad es que “estás premiando un estado de ansiedad, de estrés. Eso es cortisol en sangre en tu perro. No te extrañe que un día se muera de un infarto cuando te vea”, afirma.

La pregunta entonces es cómo hay que actuar. El adiestrador aporta la respuesta, si bien no es sencillo llevarla a cabo, ya que se trata de ignorar: “Los primeros cinco o diez minutos, o durante el tiempo que el perro esté estresado, no hay que hacerle ni caso. No le hagas caso hasta que no esté en calma, no le mimes”.

Qué hay que hacer cuando te vas

¿Y cuándo te marchas, qué haces? “Si se pone a ladrar, aullar, orinar, defecar o destrozar la casa, tienes un problema”, señala Mañero, que insiste: “Sabes que tu perro puede morir por estos golpes de estrés. Estás cambiando muchas de las cosas que la madre de tu perro le ha enseñado y por eso tu perro se está manifestando de esa manera”.

Una de sus propuestas es “aumentar las sesiones de juego y ejercicio físico y mental, para que se quede más tranquilo y tenga menos energía para su miedo a estar solo y gestionar de manera destructiva o alarmante su ansiedad”.

Otras posibles soluciones, que se pueden leer en el blog de Adican, son “trabajar la técnica de salida para que evitemos el estrés previo al acto de salir por previsibilidad”, “hacer pequeñas salidas para observar cómo se comporta y premiarle su buen comportamiento al llegar” o “dejarle entretenido en nuestra ausencia con luces o juegos interactivos”.