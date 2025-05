Una veterinaria habla de las razas de perro que no tendría: “Me da mucha pena, pero...”

Una veterinaria indica las cinco razas de perro que nunca tendría (Montaje Infobae con imágenes de Pexels y dianavaldecantos/TikTok)

Cada raza de perro tiene sus propias particularidades y necesita unos cuidados específicos. Algunos de estos animales tienen mucha energía, por lo que sus paseos deben ser largos y los dueños deben potenciar que hagan mucho ejercicio; otros, por el contrario, son más sedentarios, pero eso no implica que no deban salir nunca de casa. Los perros, además, pueden tener también patologías diversas en función de su raza, por ejemplo.

Todas estas cuestiones deben tenerse en cuenta a la hora de elegir a nuestra mascota, pues se necesita un entorno específico dependiendo del tamaño y su complexión. Esto implica responsabilidad, por lo que, antes de adoptar a un animal, debe saberse si se cumplen los requisitos necesarios para poder darle la mejor vida y todos los cuidados necesarios.

Teniendo en cuenta estos y otros factores, la veterinaria Diana (@dianavaldecantos), ha compartido las cinco razas de perro que ella, como experta, nunca tendría como mascota. Pero no porque no le gusten, sino por lo que requiere tenerlos, su comportamiento, sus preferencias y las patologías y problemas que pueden tener.

Bulldogs, beagles y pomeranias

“Me da mucha pena, pero los bulldogs”. Esta es la primera raza que Diana no tendría, aunque sean “perros maravillosos, supercariñosos y juguetones”, además de “preciosos”. “Pero lo paso muy mal cuando vienen a la consulta la mayoría de ellos porque tienen problemas respiratorios, de alergia, a veces tienen los agujeros de la nariz tan pequeñitos que no les pasa nada de aire... Sufro mucho cuando les oigo roncar y algunos también tiene problemas de columna. Entonces, por mi salud mental, no los tendría, pero me encantan”, explica la veterinaria, que se encuentra con estas situaciones de forma frecuente y no le gustaría tener que hacer frente a ello con su propia mascota.

También pondera la actitud de los animales, por ello, no tendría un pomerania: “Mira que son preciosos, incluso no me importa lo del pelo, que sueltan para parar un tren, pero es que son tan nerviosos... Son un poquito intensos, diría yo”. La veterinaria tiene en cuenta que los perros necesitan salir a pasear y ejercitarse, por lo que tampoco tendría como mascota un malinois: “Son fabulosos, de hecho, son los más utilizados por las unidades caninas de la policía, pero es que tienen tanta energía... Y yo no tengo esa vida de ejercicio: ni vivo cerca de un parque ni tengo posibilidades de ir al campo a dejarlo correr”.

Algunos perros son algo desobedientes y, aunque Diana destaca que son muy bonitos, pesa más su comportamiento. Este es el caso de los beagles: “Ya desde cachorros muchos echan la boca y marcan. Además, es que son aspiradoras con patas, hay que estar con mil ojos para que no se coman lo primero que pillan. Y claro, pueden comerse sustancias tóxicas, sustancias que les hagan daño, hierba, cacas..., de todo”.

Por último, es importante tener en cuenta las condiciones idóneas en las que tiene que vivir un animal según su pelaje, por ejemplo. La veterinaria reside en Zaragoza, donde hace mucho calor en verano. Por ello, nunca tendría un husky siberiano: “Sí que hay gente que considera que puede vivir aquí un husky perfectamente, pero yo les he visto pasarlo bastante mal”. Además, Diana también destaca que “son un poco desobedientes porque son muy independientes” y que a ella le gustan los que son “pesados y cariñosos, esos que siempre quieren que los estemos tocando”.