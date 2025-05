El tenso reencuentro en directo entre Rocío Carrasco y Marta Riesco: “¿Ya me puedo ir?"

Rocío Carrasco y Marta Riesco, en el gran desfile de 'La familia de la tele'. (RTVE)

La familia de la tele ha celebrado este lunes 5 de mayo su gran desfile inaugural, un evento en el que se han revelado nuevos rostros que formarán parte del formato. Entre esos fichajes están Isa Pantoja y Rocío Carrasco, quienes no han faltado a la fiesta celebrada como preludio al estreno de este martes.

La hija de Rocío Jurado se ha mostrado muy ilusionada con el arranque de este proyecto y con volver a formar parte de la marca Sálvame: “Esta siempre fue mi familia. Vengo con las mejores vibras del universo, estoy muy contenta y vamos a por todas”, ha expresado.

Sin embargo, segundos más tarde, Rocío ha vivido un tenso reencuentro. Y es que otra de las personas que trabajarán en La familia de la tele será Marta Riesco, expareja de Antonio David Flores y enemiga pública de la hija de ‘la más grande’.

Aunque Carrasco ha intentado evitar un encuentro con la reportera ante las cámaras, finalmente se ha producido en directo. “Lo que es la vida, aquí estamos”, le ha dicho la periodista tras darle dos besos de bienvenida. “Esta es mi familia”, ha espetado Rocío antes de preguntar: “Me puedo ir ya, ¿no?“.

El reencuentro en directo entre Rocío Carrasco y Marta Riesco durante la emisión de 'El gran desfile' de 'La familia de la tele'. (RTVE)

Isa Pantoja da el salto a TVE

Rocío Carrasco no es la única colaboradora de La familia de la tele con la que Marta Riesco tuvo un conflicto en el pasado. Y es que otro de los fichajes estrella del programa es Isa Pantoja, que da el salto de Telecinco a La 1 para formar parte de este equipo.

No obstante, el encuentro con Isa fue bastante más distendido que con Rocío. “Quién nos iba a decir a nosotras que volveríamos a juntarnos y a ser una familia”, expresaba la reportera, a lo que la hija de Isabel Pantoja respondía: “Hasta en las mejores familias hay peleas”. Acto seguido, ambas se arrancaron a bailar juntas mientras sonaba Garlochí.

Isa, que está a punto de convertirse en madre de su segundo hijo —el primero con Asraf Beno—, ha confesado el motivo por el que ha decidido unirse al nuevo espacio vespertino de la cadena pública: “Me veía un poco estancada, quería probar otros proyectos y que me viesen en otros perfiles. Esta cadena apuesta por formatos muy buenos y me entrego a La familia de la tele”, ha aseverado.

El gran desfile ha finalizado con todos los rostros del programa entrando al Estudio 5 de Prado del Rey, donde está ubicado el plató de La familia de la tele. Según ha anunciado la cadena pública, el decorado recrea la plaza de un barrio ficticio en el que cada tarde se darán cita los protagonistas. Sin embargo, después de más de cuatro horas y media de emisión, la audiencia no ha podido ver el set y tendrá que esperar hasta el programa de este martes 6 de mayo para poder descubrirlo.