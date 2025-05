David Bisbal habla muy afectado sobre la enfermedad que está marcando a su familia: “Es durillo cuando voy a abrazar a mi madre”

David Bisbal desvela el estado actual de su padre (Montaje Infobae, @davidbisbal, Mediaset)

El sexto programa de Universo Calleja ha seguido la ruta de los últimos dos episodios del programa y ha llevado al grupo seleccionado por Jesús Calleja hasta el Parque Nacional de Ras Muhammad, en la península del Sinaí de Egipto. Los famosos que han acompañado al presentador han sido Eva Hache, Belén Rueda, David Bisbal y Rosanna Zanetti para inmiscuirse en una nueva aventura a bordo de un barco, en el que ha aparecido por sorpresa Santiago Segura.

Al principio de la emisión se ha visto cómo los invitados han demostrado sus dotes submarinistas en el Mar Rojo, donde han podido vislumbrar algunos animales marinos y uno de los arrecifes más conocidos del mundo. Después, han desembarcado en Sharm el-Sheikh, una ciudad balneario, y desde allí han hecho una travesía a camello hasta el Monasterio de Santa Catalina, situado a los pies del Monte Sinaí. La aventura que han vivido juntos ha hecho que los seis integrantes del grupo se sinceren en algunos aspectos de su vida privada.

“Es boxeador, tiene su ADN todavía”

Cuando los invitados consiguieron subir al Monte Sinaí, llegó uno de los momentos más emotivos para David. Y es que, el cantante almeriense se unió a la conversación sobre la infancia que estaban teniendo Segura y Calleja. Al parecer, el director de cine se estaba sincerando sobre el bullying que sufrió de pequeño: “Era de los gamberrillos, pero como era gordo y con gafas me pegaban. Esto te marca, no lo veo como un trauma, pero ahora sé de donde viene tanta agresividad por mi parte, ese caparazón", ha expresado.

Mientras, David ha señalado que le parece “curioso” porque “conmigo se metía el más gordo que había“. Siguiendo con las preguntas de Calleja, el cantante de Bulería ha añadido: “Yo era un niño normal, nunca me he peleado, viniendo de familia boxeadora. Mi padre fue campeón de España 7 veces de peso pluma, peso mosca y peso gallo". Tras escuchar la confesión de Bisbal, el presentador ha aprovechado para indagar en el estado de salud del padre del almeriense, quien lleva más de una década con Alzheimer. "Está bien. Yo creo que le haces una analítica y está mejor que todos nosotros“, ha afirmado emocionado.

Ante la emoción más que evidente en la cara de David, Segura ha continuado la conversación diciendo que “tu padre vivió tu éxito y eso es muy bonito, es para estar orgulloso”. “Eso es verdad. Hasta hace poco me preguntaba dónde iba a cantar y yo le decía que a México y él me respondía que él había peleado allí“, ha respondido Bisbal. No obstante, ”llegó un momento que no se acordaba ni de sus nietos“, ha explicado el artista.

A continuación, el exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo ha añadido que “es durillo porque cuando voy a abrazar a mi madre se enfada conmigo. Me dice que deje de abrazar a su mujer", les ha comentado a sus compañeros. Sin embargo, “me he acostumbrado. Llevamos 15 años en progresión y las primeras veces son difíciles. Cuando no conoce a tu hija, a tu hermana o a ti, las primeras veces que se enfrenta contigo. Es boxeador, tiene su ADN todavía", ha desvelado. Asimismo, ha afirmado en rotundo que los golpes que recibió durante su carrera pudo influir en su estado actual “junto a otras muchas cosas”, porque: “Son 18 años de profesional. ¿Cómo no va a influir?“, ha zanjado el cantante.