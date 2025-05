Cómo solicitar el certificado de delitos sexuales y en qué casos te lo pueden denegar

El certificado de delitos de naturaleza sexual certifica que la persona carece de delitos sexuales graves. (Fechenbach Abogados)

El Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual es un documento oficial que acredita si una persona tiene o no antecedentes penales relacionados con delitos de carácter sexual. En España, su presentación es obligatoria para aquellas personas que desean trabajar o realizar actividades que impliquen contacto habitual con menores, como profesores, monitores, entrenadores o voluntarios.

Este certificado tiene como objetivo reforzar la protección de los menores frente a posibles abusos sexuales. Desde la entrada en vigor de la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, este documento es obligatorio para acceder a cualquier empleo, cargo o actividad que conlleve contacto directo habitual con menores.

Cómo se solicita

El Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual se puede solicitar de manera presencial o telemática a través del Ministerio de Justicia. Presencialmente, en las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia o en las oficinas de atención al ciudadano. Es necesario presentar el DNI o NIE original.

Por internet se debe disponer certificado digital, Cl@ve PIN o Cl@ve permanente, a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es).

El ministerio afirma que también es posible autorizar a un representante para que realice el trámite, aportando la documentación correspondiente y la autorización firmada. El certificado es gratuito y suele emitirse de forma inmediata si no existen antecedentes. En caso contrario, el plazo puede prolongarse mientras se verifican los datos.

En qué casos te pueden denegar el certificado

En realidad, el certificado nunca se “deniega”, ya que se emite tanto si existen como si no existen antecedentes. Sin embargo, tener antecedentes por delitos de naturaleza sexual implica la imposibilidad legal de acceder a puestos con menores. Es decir, el acceso al empleo puede ser denegado por parte de la empresa o entidad contratante si el certificado refleja antecedentes.

Además, la ley contempla como delitos de naturaleza sexual aquellos tipificados en el Código Penal relacionados con agresiones sexuales, abusos, exhibicionismo, prostitución o corrupción de menores, entre otros. Las personas inscritas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales no pueden ejercer actividades con menores hasta que sus antecedentes hayan sido cancelados conforme a los plazos legales.

Según explica Debelare Abogados, el plazo para que desaparezcan tus antecedentes penales puede oscilar dependiendo de la gravedad: desde los seis meses, en el caso de las penas leves, hasta los diez años para las penas muy graves.

Validez del certificado y personas exentas

El certificado tiene validez indefinida, pero las empresas o entidades pueden exigir que esté actualizado dentro de un periodo determinado (por ejemplo, seis meses). También es importante señalar que el Registro se actualiza continuamente, por lo que si una persona incurre en delitos tras haber presentado un certificado limpio, puede ser detectado en futuros controles.

No están obligadas a presentar este certificado aquellas personas que no desarrollan actividades con menores o cuyo contacto no es directo ni habitual. Tampoco se exige a ciudadanos extranjeros si presentan un certificado equivalente emitido por las autoridades de su país de origen o de residencia anterior, siempre que esté debidamente traducido y legalizado.