El reconocimiento de Felipe VI a la infanta Sofía tras cumplir la mayoría de edad: le otorga su primera condecoración

La infanta Sofía recibirá su primera condecoración tras cumplir la mayoría de edad. Un día después del 18º cumpleaños de la hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia, el Gobierno de España le ha otorgado la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, una distinción que recibirá de manos de su padre.

Con este reconocimiento por parte del monarca se simboliza la nueva etapa que inicia la infanta como miembro adulto de la casa real española, tal y como hiciera anteriormente con la princesa Leonor, a quien concedió el collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III por su 18º cumpleaños.

Como hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia, Sofía ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión al trono, por detrás de su hermana mayor, la princesa Leonor. La concesión de esta distinción fue aprobada este miércoles durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, a través del correspondiente Real Decreto.

La Orden de Isabel la Católica, creada el 14 de marzo de 1815 por el rey Fernando VII, tiene como objetivo reconocer comportamientos civiles extraordinarios que beneficien a la nación o refuercen las relaciones internacionales de amistad y cooperación entre España y otros países. Regulada actualmente por el Real Decreto 2395/1998, su Gran Cruz ha sido concedida en los últimos años a diversas personalidades, incluidas figuras de la realeza como la princesa Catalina Amalia de Orange, heredera al trono de los Países Bajos, y los actuales reyes de Dinamarca, Federico X y Mary, cuando aún eran príncipes herederos. En el ámbito nacional, la actriz Marisa Paredes recibió esta distinción a título póstumo en diciembre de 2024, mientras que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue condecorada el pasado diciembre durante la visita oficial de los reyes a Roma.

El futuro de Sofía

Este martes 29 de abril, Casa Real celebró la mayoría de edad de la infanta Sofía con la publicación de un posado inédito en solitario, compuesto por cinco fotografías tomadas en los jardines del Palacio de la Zarzuela durante la pasada Semana Santa, cuando la joven disfrutaba de un breve descanso en Madrid. Paralelamente, Sofía festejó su cumpleaños en Gales, donde estudia el Bachillerato Internacional en el internado UWC Atlantic College. La celebración tuvo lugar junto a sus compañeros de clase, mientras que su hermana Leonor, princesa de Asturias, continua inmersa en su travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano como parte de su formación militar.

En cuanto a la educación de la infanta Sofía, la Casa del Rey ha confirmado que no seguirá los pasos de su hermana mayor en cuanto a formación militar. Según las declaraciones de Zarzuela, “a día de hoy no se contempla la posibilidad de una formación militar para ella”. Sofía concluirá este curso su etapa de Bachillerato, y su futuro académico se encuentra aún en fase de evaluación. Entre las opciones que se barajan, no se ha definido si continuará sus estudios en España o en el extranjero. De inspirarse en el recorrido académico de su padre, el rey Felipe VI, podría optar por proseguir con una carrera universitaria en el ámbito nacional o, incluso, realizar algún programa en universidades como Georgetown, en Estados Unidos, donde el monarca cursó un máster.