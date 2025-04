Una uruguaya que vive en España explica las expresiones más curiosas que ha escuchado: “En vez de decir que algo les da igual dicen ‘me la suda’”

Captura de pantalla del video de Emiliana Artagaveytia (@emi_grando en TikTok)

Emiliana Artagaveytia, una tiktoker uruguaya residente en España, ha compartido en TikTok su perspectiva sobre las diferencias lingüísticas y culturales entre Uruguay y España. En su cuenta de la red sociak (@emi_grando), ha reflexionado sobre las expresiones más curiosas y a veces incomprensibles que ha escuchado en su nueva vida en el país europeo. En sus videos, Emi explica cómo algunas frases comunes para mostrar indiferencia en España pueden ser sorprendentes para quienes vienen de otros países hispanohablantes. Una de las que más le ha llamado la atención es “me la suda”. “Acá, en vez de decir que algo les da igual, te dicen me la suda. Es decir, que te transpira el miembro”, explica entre risas. Para ella, esta expresión es bastante curiosa porque alude a un concepto físico que no tiene mucho sentido.

La siguiente expresión que la creadora de contenido resalta es “me la sopla”. En este caso, explica que significa algo como que “te baja los lienzos y te la sopla, como soplar una vela, pero de carne”. Para Emi, esta metáfora es aún más desconcertante. “Es como que viene un vientito y te da movimiento. Es básicamente eso, como para secar el sudor”, añade.

De<i> </i>“me la trae floja” a “me la trae al pairo”

Siguiendo con su análisis de las expresiones españolas para expresar que “algo te da igual”, se refiere a “me la trae floja”, que también tiene un significado de desinterés. “Es como que esto tiene que ver con que te da igual algo, básicamente porque no puedes usar el miembro, está sudado, hay que soplarlo y encima está flojo”, explica con humor. Esta expresión es la culminación de una serie de metáforas que parecen tener un patrón común: todas están relacionadas con el cuerpo masculino y sus reacciones físicas, lo que le parece, en un sentido humorístico, una forma de describir la indolencia de manera muy gráfica.

Captura de pantalla del video de Emiliana Artagaveytia (@emi_grando en TikTok)

Otra de las frases que comenta es “se la pela”. Para ella, esta es de las más sorprendentes porque, literalmente, la expresión remite a la acción de “bajarse los pantalones” como símbolo de aceptación ante lo que está sucediendo, sin importar la consecuencia. “Es como si te quedaras allí, como una elección de vida o muerte”, reflexiona.

Además de estas, también añade la expresión “me la bufa” o “me la trae al pairo”. Según su interpretación, “bufar” sería el sonido que hacen algunos animales, como toros o caballos, pero que le parece “divertida”. Sin embargo, en los comentarios un usuario ha añadido que “bufar” es “soplar” en catalán, por lo que sería un sinónimo de “me la sopla”. “Una que no tengo ni idea de lo que significa, pero me gusta es ‘me la trae al pairo’. ¿Pairo es una persona, es un continente, es un país, es un objeto?”, añade. “En España, definitivamente la creatividad no tiene límites”, finaliza en el vídeo.

En los comentarios, muchos españoles se han parado a apreciar las expresiones españolas. “Soy española y jamás había disfrutado tanto de un vídeo de expresiones típicas de aquí”, ha expresado @saracolao95.