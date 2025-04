Un veterinario le da una patada a un perro que iba sin correa y el dueño le pega un puñetazo que le rompe las gafas

Un veterinario le da una patada a un perro que iba sin correa y el dueño le pega y le rompe las gafas. (Freepik)

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un vecino de la por agredir a un veterinario al que tendrá que indemnizar.

Los hechos sucedieron alrededor de las 20:40 horas, el 21 de diciembre de 2021, en la plaza Veiga da Eira (Pontevedra), cuando el veterinario estaba paseando a su perro, atado con una correa, y el perro de otro vecino, que estaba suelto, se le acercó. Tras una breve interacción, los animales se enzarzaron.

Ante la situación, el veterinario gritó al dueño del perro para que lo atara, pero al no poder controlarlo, decidió dar una patada al animal para poder separarlos y evitar males mayores.

Esta acción despertó la ira del dueño del perro suelto, que reaccionó de manera violenta, propinándole un puñetazo al veterinario que le rompió las gafas.

Consecuencias físicas y denuncias cruzadas

El veterinario sufrió una contusión facial y tinnitus postraumático como resultado del golpe recibido, según ha informado La Voz de Galicia. Tras el incidente, acudió a un centro de salud, donde recibió tratamiento médico que incluyó analgesia y reposo. Su recuperación se extendió entre cinco y siete días baja.

Por su parte, el perro del agresor también presentó lesiones leves. Fue llevado a una clínica veterinaria, donde se le diagnosticó dolor en la zona escapular y una leve cojera. El tratamiento consistió en antiinflamatorios y reposo, y el animal recibió el alta diez días después.

Ambos hombres presentaron denuncias tras el incidente. El veterinario denunció al vecino por agresión, mientras que este último acusó al profesional de maltrato animal.

La resolución judicial

El caso fue llevado a los tribunales y, tras una primera sentencia dictada en julio de 2024, el agresor recurrió el fallo. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Pontevedra ha ratificado recientemente la decisión inicial, absolviendo al veterinario y condenando al vecino por un delito leve de lesiones.

Según el texto judicial, la patada que el veterinario dio al perro no fue considerada maltrato animal, ya que no tenía la intención de causar daño, sino de separar a los animales en una situación que el dueño del perro suelto no pudo controlar.

Así, el tribunal ha argumentado que la acción del veterinario fue una respuesta a la pelea entre los perros y que el animal estaba sin correa en un lugar no habilitado para ello.

De este modo, el vecino fue condenado a pagar una multa de 160 euros y a indemnizar al veterinario con 273 euros por los días de curación y el daño causado a sus gafas. En total, deberá abonar 2.071 euros.

¿Es necesario poner a tu perro la correa?

La Ley de Bienestar Animal no solo regula el cuidado de las mascotas y su comercialización, sino que también toca temas como cuál es la forma correcta para pasear a un perro.

En este sentido, la normativa establece que todos los perros y gatos deberán ir siempre con correa cuando se encuentren en espacios públicos, a excepción de aquellos lugares destinados específicamente para ellos, como los parques caninos.

Por tanto, la ley aclara que está prohibido dejar a los animales sueltos o en condiciones que puedan causar daños en espacios públicos o privados; y a las personas, al ganado o al medio natural.